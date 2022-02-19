В Украине хотят изменить механизм уплаты ЕСВ: "налог с зарплаты" для некоторых вырастет

В Пенсионом фонде придумали очередной революционный метод борьбы с зарплатами "в конверте". Он касается изменения механизма начисления и уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Речь идет об установлении на уровне закона минимального размера такого взноса для отдельных категорий работников – директоров предприятий, учреждений, организаций и лиц с инвалидностью.

Такие инициативы предусмотрены в проекте Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Документ разработан Пенсионным фондом и обнародован на сайте ведомства 16 февраля.

В частности, законопроект содержит два главных новшества:

1) Размер ЕСВ для руководителей предприятий, учреждений, организаций (или лиц, исполняющих их обязанности) в любом случае не может быть меньше размера, который высчитывается с трех минимальных заработных плат.

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На сегодняшний день такой размер составляет 4290 грн (3 х 6500 (минзарплата) х 22% (ставка ЕСВ)). Таким образом, в случае принятия законопроекта, даже если директор получает минимальную заработную плату в размере 6500 грн, он обязан будет уплатить с нее 4290 грн ЕСВ, а не 1430 грн, как сейчас.

В ПФУ объясняют, что в сентябре 2021 года численность руководителей, которым начислена зарплата на уровне и даже меньше минимальной, составляла 92,4 тыс. человек. Из них руководителей, работающих по основному месту работы и получающих такую зарплату, – 40,5 тыс. человек. Средняя заработная плата этих руководителей составляет 2923,61 грн.

"Это свидетельствует о возможной тенизации заработной платы, занижении (уклонении) от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", - идет речь в пояснительной записке к законопроекту.

2) ЕСВ, который уплачивается работодателем за работников с инвалидностью, должен высчитываться на общих основаниях (в размере 22%) в том случае, если зарплата таких работников превышает 3 минимальных зарплаты (19500 грн).

Если же заработок лиц с инвалидностью не дотягивает до указанного уровня (3 минзарплаты), то применяется льготный размер ЕСВ, а именно:

8,41% от зарплаты работников с инвалидностью – для предприятий, учреждений и организаций, в которых работают лица с инвалидностью;

5,5% от зарплаты – для предприятий и общественных организаций лиц с инвалидностью, у которых количество работников с инвалидностью составляет не менее 50% общей численности работающих и при условии, что фонд оплаты труда таких лиц составляет не менее 25% суммы расходов на оплату труда;

5,3% от зарплаты – для предприятий и всеукраинских общественных организаций лиц с инвалидностью, в том числе обществ УТОГ (Украинское товарищество глухих) и УТОС (Украинское товарищество слепых), у которых количество работников с инвалидностью составляет не менее 50% общей численности работающих и при условии, что фонд оплаты труда таких лиц с инвалидностью составляет не менее 25 % суммы расходов на оплату труда.

Чиновники пенсионного ведомства, аргументируя такую инициативу в пояснительной записке, приводят следующие данные. Численность застрахованных лиц с инвалидностью в сентябре 2021 составляла 452,6 тыс. человек, из них:

444,3 тыс. человек , которым на заработную плату начислен ЕСВ в размере 8,41%;

1,0 тыс. человек , которым на заработную плату начислен ЕСВ в размере 5,5% ;

7,4 тыс. человек, которым на заработную начислен ЕСВ в размере 5,3%.

В то же время, согласно анализу Реестра застрахованных лиц, 413 человек с инвалидностью имеют от 5 до 47 рабочих мест (некоторые в разных регионах), а именно:

46 человек работают у 5–10 работодателей;

58 человек – у 11–30 работодателей;

3 человека имеют 35-39 рабочих мест;

1 человек работает у 47 работодателей.

Такая ситуация, по мнению ПФУ, тоже свидетельствует о тенизации зарплат, а это, в свою очередь, негативно отражается на уровне доходов бюджета Пенсионного фонда. "Ежегодно в законе о Государственном бюджете на соответствующий год утверждаются расходы на покрытие Пенсионному фонду недополученной суммы средств от применения льготного размера ЕСВ (8,41%, 5,3%, 5,5%)", - информируют в ведомстве.

Принятие законопроекта, как утверждают его авторы, будет способствовать сбалансированию бюджета ПФУ, а также своевременному и в полном объеме финансированию пенсий.

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