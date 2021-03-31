В Украине для лиц с инвалидностью создадут особые условия трудоустройства: что предлагает Кабмин

Кабинет министров предлагает ввести стимулирующие механизмы для работодателей с целью повышения уровня трудоустройства лиц с инвалидностью. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства в среду, 31 марта.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram. Законопроект разработан Минцсоцполитики с целью изменения подходов к трудоустройству людей с инвалидностью. "Каждый украинец должен иметь безбарьерный доступ к рабочему месту и возможность участвовать в экономической жизни страны", - отметил глава правительства.

Согласно пояснительной записке, действующие нормы законодательства в сфере трудоустройства лиц с инвалидностью являются недостаточно эффективными, особенно в части отсутствия мотивации работодателей трудоустраивать лиц с инвалидностью.

В связи с этим, законопроектом предлагаются следующие новации:

запрещается отказывать в принятии на работу, увольнять по инициативе работодателя лиц с инвалидностью, а также отказывать в продвижении указанных лиц по службе, перевод на другую работу без их согласия (кроме случаев, если есть угроза здоровью и жизни); предприятия, учреждения и организации, физические лица – предприниматели (ФЛП) обязаны выделять и создавать рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью, в том числе специальные рабочие места, и предоставлять центрам занятости информацию, необходимую для организации трудоустройства таких лиц; лицам с инвалидностью, которые не имеют возможности работать стационарно, центры занятости оказывают содействие в трудоустройстве с условием выполнения работы на дому; если человек с инвалидностью, не достигший пенсионного возраста, не работает, но при этом желает работать, он имеет право быть зарегистрированным в центре занятости как безработный; для предприятий, учреждений и организаций, ФЛП устанавливается норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в размере 4% среднеучетной численности штатных работников за год, а при общем количестве работников от 8 до 25 человек такой норматив составляет 1 рабочее место. Если данный норматив не выдерживается, работодатель обязан ежегодно платить целевые финансовые санкции в размере средней годовой зарплаты за каждое рабочее место, предназначенное для трудоустройства лица с инвалидностью и не занятое им. Для работодателей с количеством работников от 8 до 15 человек размер целевых финансовых санкций за каждое рабочее место, предназначенное для лица с инвалидностью и не занятое им, определяется в размере половины средней годовой заработной платы на предприятии; к выполнению предприятиями, учреждениями и организациями, ФЛП норматива рабочих мест будет засчитываться обеспечение работой лиц с инвалидностью 1-й группы и лиц с инвалидностью 2-й группы с нарушением зрения или интеллектуальными/психическими нарушениями, которые работают не менее 20 часов в неделю по основному месту работы на таких предприятиях как 1 работающий человек с инвалидностью за 2 штатных работников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховную Раду был внесен законопроект, которым устанавливаются нормы для стимулирования работодателей к созданию новых рабочих мест и официальному оформлению работников.