В Україні для осіб з інвалідністю створять особливі умови працевлаштування: що пропонує Кабмін

Кабінет Міністрів пропонує ввести стимулюючі механізми для роботодавців з метою підвищення рівня працевлаштування осіб з інвалідністю. Відповідний законопроєкт був схвалений на засіданні уряду в середу, 31 березня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в своєму Telegram. Законопроект розроблений Мінцсоцполіттики з метою зміни підходів до працевлаштування людей з інвалідністю. "Кожен українець повинен мати безбар'єрний доступ до робочого місця і можливість брати участь в економічному житті країни", - зазначив глава уряду.

Згідно з пояснювальною запискою, діючі норми законодавства у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю є недостатньо ефективними, особливо в частині відсутності мотивації роботодавців працевлаштовувати осіб з інвалідністю.

У зв'язку з цим, законопроєктом пропонуються наступні новації:

забороняється відмовляти в прийнятті на роботу, звільняти з ініціативи роботодавця осіб з інвалідністю, а також відмовляти в просуванні зазначених осіб по службі, переведення на іншу роботу без їх згоди (крім випадків, якщо є загроза здоров'ю і життю); підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці (ФОП) зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі спеціальні робочі місця, і надавати центрам зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування таких осіб; особам з інвалідністю, які не мають можливості працювати стаціонарно, центри зайнятості сприяють у працевлаштуванні з умовою виконання роботи вдома; якщо людина з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку, не працює, але при цьому бажає працювати, він має право бути зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітний; для підприємств, установ і організацій, ФОП встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю в розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників за рік, а при загальній кількості працівників від 8 до 25 осіб такий норматив складає 1 робоче місце. Якщо даний норматив не витримується, роботодавець зобов'язаний щорічно платити цільові фінансові санкції в розмірі середньої річної зарплати за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не зайняте ним. Для роботодавців з кількістю працівників від 8 до 15 осіб розмір цільових фінансових санкцій за кожне робоче місце, призначене для особи з інвалідністю і не зайняте нею, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на підприємстві; до виконання підприємствами, установами і організаціями, ФОП нормативу робочих місць буде зараховуватися забезпечення роботою осіб з інвалідністю 1-ї групи і осіб з інвалідністю 2-ї групи з порушенням зору або інтелектуальними/психічними порушеннями, які працюють не менше 20 годин на тиждень за основним місцем роботи на таких підприємствах як 1 працююча людина з інвалідністю за 2 штатних працівників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до Верховної Ради був внесено законопроэкт, яким встановлюються норми для стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць і офіційного оформлення працівників.