В Украине через несколько недель повысят налоги "ФОПам" и пересчитают пенсии: озвучены цифры

В Украине с декабря 2021-го увеличат минимальную зарплату (с 6000 до 6500 грн) и пересчитают прожиточный минимум. В результате увеличат часть налогов для физлиц-предпринимателей ("ФОПы"), повысят пенсии.

Это следует из бюджета Украины на 2021 год. Самая большая прибавка к пенсии составит 800 грн. При этом, налог в Пенсионный фонд (ЕСВ) для "ФОПов" увеличится на 110 грн.

Пересчитают налоги для "ФОПов":

Первая группа (10% прожиточного минимума) – с 260 до 268,4 грн.

Вторая группа (20% минималки) – с 1200 до 1340 грн.

ЕСВ (22% минималки) – с 1320 до 1430 грн.

Пересчитают минимальную, максимальную и гарантированную пенсии:

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Минимальная пенсия – с 1854 до 1934 грн.

Максимальная пенсия – с 18540 до 19340 грн.

Надбавка за каждый год сверх нормы стажа – с 18,54 до 19,34 грн.

Гарантированная пенсия (достиг 65-летия и имеет полный стаж) – с 2400 до 2600 грн.

С октября 2022-го минимальную зарплату увеличат всего на 200 грн – до 6700 грн. Рост составит всего 3%, в то время как цены по разным оценкам вырастут на 5-7%. Это означает, что размер реальной зарплаты будет сокращаться.

Реальная зарплата учитывает инфляцию, то есть показывает, сколько товаров и услуг можно получить на заработанные деньги. Также повышение минималки всего на 200 грн приведет к замедлению роста пенсий.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.