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В Украине банки массово закрывают отделения: Ощадбанк больше не на первом месте 

Александр Литвин
Рынки и компании
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Сколько отделений в Украине

В Украине Ощадбанк потерял первое место в списке банков с самым большим количеством отделений. На первом месте оказался ПриватБанк, при этом оба финансовых учреждения за год сократили количество отделений. 

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Об этом говорится в данных, опубликованных на сайте НБУ. За год общее количество банковских отделений сократилось на 1349 отделений. Если в январе 2022-го их было 6685, то сейчас – всего 5336. Количество банковских отделений сокращается в течение многих лет. Это связано с развитием финансовых технологий. Большинство услуг, которые ранее можно было получить только в отделении, теперь можно получить онлайн с помощью банковского приложения. 

В каких банках больше всего отделений:

  • ПриватБанк – 1210 отделений (за год минус 287 отделений);
  • Ощадбанк – 1182 отделения (за год минус 420 отделений);
  • Райффайзен банк Аваль – 350 отделений (за год минус 42 отделений). 
Сколько отделений банков в Украине

Отметим, в результате полномасштабной войны России против Украины, ракетных атак, временной оккупации территорий часть отделений были вынуждены закрыться и потеряли возможность работать. Речь идет об оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 

При этом сразу после деоккупации банки возобновляют работу своих отделений, в частности, украинские банки полноценно работают в Херсоне, который находился под оккупацией. 

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время военного положения НБУ ввел ограничения на переводы и снятие налички. Это сделали для того, чтобы украинцы, у которых на счетах крупные суммы, не начали массово выводить средства.

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