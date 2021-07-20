В Украине более 70% работодателей готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю

В Украине 71,3% работодателей готовы рассмотреть переход на 4-дневную рабочую неделю в своей компании в качестве эксперимента. Речь идет о перестройке внутренних процессов таким образом, чтобы продукт или услуга осталась доступной для клиента без изменений.

При этом 28,7% не готовы экспериментировать с изменением графика сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты исследования сайта по поиску работы Jooble.

Среди возможных перспектив для компании при переходе на 4-дневную рабочую неделю большая часть респондентов указала, что это даст больше свободы для работников в решении личных вопросов.

Кроме того, работодатели отметили, что это поможет: уменьшить офисные расходы компании, например, на электроэнергию или бумагу, оптимизирует бизнес-процессы при меньшем количестве рабочих часов, повысит лояльность сотрудников к компании, поможет быстрее решать рабочие задачи и увеличит самодисциплину.

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87,8% опрошенных работодателей отметили, что готовы оставить неизменной зарплату своим сотрудникам при уменьшении количества рабочих часов. При этом 12,2% считают, что зарплату необходимо уменьшить в таком случае.

Работодатели, которые не готовы рассмотреть переход на 4-дневную рабочую неделю, отметили, что это связано с тем, что деятельность компании не подходит для такого формата работы, уменьшит доходы компании, замедлит различные процессы в компании, уменьшит контроль за работой сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL, зарплаты украинцев в 2021 году будут расти, но ситуация с безработицей в стране не изменится. При этом, как уточняет бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, динамика роста зарплат не будет сильно отличаться от предыдущих лет.