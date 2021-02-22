В США республиканцы резко раскритиковали позицию Байдена по "Северному потоку-2"

Сенаторы-республиканцы в Конгрессе США раскритиковали позицию администрации Джо Байдена касательно газопровода "Северный поток-2".

"Правительство Байдена посылает сигналы о своей готовности разрешить строительство газопровода, что будет иметь катастрофические последствия для американской национальной безопасности и для энергобезопасности наших европейских союзников", – заявил сенатор Тед Круз. Об этом пишет издание Deutsche Welle со ссылкой на The Wall Street Journal.

Критику вызвало сообщение Госдепартамента Конгрессу, где перечислен ряд компаний, против которых могут ввести санкции за участие в строительстве "Северного потока-2". По мнению Круза, а также сенатора Джима Рича и члена комитета палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, эти предложения являются неадекватными и не отвечают намерению Конгресса предотвратить введение в строй газопровода.

Отмечается, что в документе Госдепартамента говорится о нарушении американских ограничительных мер трубоукладчиком "Фортуна" и его владельцем "КВТ-РУС" и введении против них санкций. Однако и судно, и компания уже находятся в списках американских ограничений по другим статьям. О новых санкциях против каких-либо российских, немецких или других европейских компаний, причастных к проекту, в документе не говорится. Сам документ не опубликован.

Ранее стало известно, что РФ хочет завершить строительство газопровода "Северный поток-2" ко дню России – 12 июня. Кроме того, РФ пренебрегает экологическими ограничениями во время достройки трубопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL: