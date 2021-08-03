В США и ЕС предупредили об угрозе суверенитету Украины: заявление против "Северного потока-2"

Сенатор США Боб Менендес вместе с европейскими парламентариями из Эстонии, Чехии, Ирландии, Латвии, Польши, Украины, Великобритании и Литвы издали совместное заявление против соглашения между и Германией и Штатами касательно завершения достройки "Северного потока-2". В их заявлении говорится, что газопровод рассматривается как геополитический проект, а также он направлен на расширение влияния РФ в Европе за счет доминирования на энергетическом рынке".

Об этом сообщается на сайте Менендеса. Также отмечается, что завершение "Северного потока-2" усилит влияние газа из России на энергетический баланс ЕС, поставит под угрозу национальную безопасность европейских стран и США, а также поставит под угрозу "и без того шаткую безопасность и суверенитет Украины".

В заявлении также говорится о том, что проект даст российскому правительству еще один инструмент давления и шантажа на Украину. Отмечается, что Евросоюз и США должны вести совместную работу, чтобы усилить санкционное давление на РФ.

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Ранее официальные лица немецкого правительства, знакомые с планами по "Северному потоку-2", заявили, что Германия не намерена перекрывать российский газопровод даже в том случае, если РФ попытается использовать его в качестве геополитического оружия. В таком случае ФРГ сосредоточится на более широких санкциях на уровне Евросоюза.

При этом президент США Джо Байден пытался убедить немцев принять жесткие меры, если президент Владимир Путин предпримет попытки использовать "Северный поток-2" как оружие против Украины. Несмотря на то, что немецкий канцлер Ангела Меркель согласилась принять меры "на национальном уровне", нежелание правительства сделать последний шаг – это потенциальная победа для России и удар по Штатам.

"Северный поток-2" – газопровод из России в ФРГ через Балтийское море длиною 1234 км. Он является расширением "Северного потока" и проходит через экономические зоны и воды Германии, Дании, РФ, Финляндии и Швеции.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" вместе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall, которые взяли на себя обязательства профинансировать газопровод на 50%. В свою очередь российская компания предоставит вторую половину средств.

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