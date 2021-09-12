В Швейцарии – 21, на Мальте – 76 лет: сколько нужно работать в Европе, чтобы купить дом

На Мальте нужно проработать 76 лет, дабы купить себе дом. Средняя зарплата там составляет £823 (29,7 тыс. грн), а средняя стоимость дома в Валлетте (столица) – £250 531 (9 млн грн). Для сравнения, в Швейцарии для приобретения такой недвижимости нужно работать всего 21 год. Средняя цена дома в Берне – £353 194 (12,7 млн грн), средняя заработная плата – £4140 (149,4 тыс. грн).

В Брюсселе нужно проработать чуть больше – 23 года. Дом в бельгийской столице обойдется в £190 241 (6,8 млн грн), а зарплата там – £2105 (75,9 тыс. грн). Об этом свидетельствуют данные исследования Сia Landlords, зарплаты указаны с учетом уплаты налогов.

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Также в рейтинг столиц, где для приобретения жилья нужно проработать меньше всего, вошли:

Рейкьявик, Исландия (цена дома: £242 211 – 8,7 млн грн; зарплата: £2417 – 87,2 тыс. грн) – 25 лет ;

Берлин, Германия (цена дома: £257 616 – 9,2 млн грн; зарплата: £2417 – 81 тыс. грн) – 29 лет ;

Копенгаген, Дания (цена дома: £319 815 – 11,5 млн грн; зарплата: £2417 – 98,4 тыс. грн) – 29 лет ;

Сараево, Босния и Герцеговина (цена дома: £66 064 – 2,3 млн грн; зарплата: £558 – 20 тыс. грн) – 30 лет;

Таллин, Эстония (цена дома: £124 869 – 4,5 млн грн; зарплата: £1051 – 37,9 тыс. грн) – 30 лет ;

Рига, Латвия (цена дома: £93 456 – 3,3 млн грн; зарплата: £777 – 28 тыс. грн) – 30 лет;

В рейтинг столиц, где для приобретения жилья нужно проработать больше всего, вошли:

Москва (Россия) (цена дома: £184 292 – 6,6 млн грн; зарплата: £728 – 26,2 тыс. грн) – 63 года ;

Лиссабон, Португалия (цена дома: £195 988 – 7 млн грн; зарплата: £848 – 30,6 тыс. грн) – 58 лет;

Минск, Беларусь (цена дома: £72 517 – 2,6 млн грн; зарплата: £327 – 11,8 тыс. грн) – 55 лет ;

Белград, Сербия (цена дома: £99 658 – 3,5 млн грн; зарплата: £455 – 16,4 тыс. грн) – 55 лет ;

Париж, Франция (цена дома: £534 227 – 19,2 млн грн; зарплата: £2470 – 89,1 тыс. грн) – 54 года ;

Рим, Италия (цена дома: £260 295 – 9,3 млн грн; зарплата: £1252 – 45 тыс. грн) – 52 года ;

Варшава, Польша (цена дома: £176 616 – 6,3 млн грн; зарплата: £862 – 31,1 тыс. грн) – 51 год;

Как ранее писал OBOZREVATEL: