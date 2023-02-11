В школы закупили "золотые" макароны: чиновники пытаются оправдаться, а нардеп обратился в НАБУ 

Ривненское Управление образования исполкома провело тендер на закупку макарон с ценою в 128 грн без НДС. В то же время в магазинах и супермаркетах стоимость макаронных изделий как минимум в три раза меньше. Сам тендер провели без электронных торгов, без уточнений, какие именно макароны закупаются и на общую сумму в 1,5 млн грн.

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Об этом говорится в публикации издания "Наші гроші". В ответ начальник Управления образования Богдан Турович в Facebook заявил, что на самом деле цена макарон составляет 109 грн за кг, а стоимость не может быть выше граничной.

Однако из документов, которые опубликовал чиновник, стало известно, что по такой цене покупают макароны днепропетровского предприятия "Биостандарт". В сети такие макароны предлагают за 18 грн за кг, другой сорт этого же производителя – 50 грн за кг. Чиновники же закупили их за 109 грн за кг.

На новость отреагировал и народный депутат из Ривне Александр Ковальчук ("Слуга народа"). Он обратился в правоохранительные органы с требованием разобраться в возможных нарушениях.

"Как народный депутат Украины, публично обращаюсь к Национальной полиции, Государственному бюро расследований, НАБУ, Прокуратуры и Госудитслужбы с требованием провести аудит и объективное расследование всех закупок и премиальных выплат Ривненского городского совета с начала полномасштабной войны", – написал нардеп.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "Нафтогазбезпека" национального акционерного общества "Нафтогаз" взял в аренду два бронированных авто с личным водителем. За год аренды компания заплатит 4,2 млн грн.

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