В России запустили фейк об атаке американцев на "Северный поток-2"

Директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил, что против "Северного потока-2" в Балтийском море готовили провокации с использованием рыболовецких судов, военных кораблей, подлодок и самолетов.

"Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории", – отметил Минин. Об этом сообщает The Insider.

В частности, 22 февраля при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм с южного направления в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106.

"Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались. В этой ситуации судно снабжения "Владислав Стрижев" было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чего SWI-106 произвело навал. После столкновения капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии (аудиозапись имеется). Если бы не решительные действия судна снабжения, удар пришелся бы по барже "Фортуна". Через российское консульство в Германии по данному инциденту был заявлен морской протест", – заявил менеджер Nord Stream 2.

Сразу после этого российские СМИ выпустили новости с заголовками: "Северный поток-2" таранят судами и давлением на ФРГ", "Иностранные корабли и самолеты совершают провокации против флота СП-2". Также сообщалось, что за польским рыболовецким судном "стоят американцы, которые и протаранили российский корабль на полном ходу".

Также в сюжетах показали, как небольшое рыболовное судно медленно подплывает к российскому кораблю и слегка задевает его носом.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивался в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства смягчит санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".

23 декабря стало известно, что в России перевели Nord Stream 2 AG (проектная компания "Северного потока-2") из владения головной компании "Газпром" на "Газпром международные проекты".