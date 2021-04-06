У Росії запустили фейк про атаку американців на "Північний потік-2"

Директор філії Nord Stream 2 AG Андрій Мінін заявив, що проти "Північного потоку-2" в Балтійському морі готували провокації з використанням риболовецьких суден, військових кораблів, підводних човнів і літаків.

"Це, мабуть, перший і безпрецедентний випадок подібного роду в історії", – зазначив Мінін. Про це повідомляє The Insider.

Зокрема, 22 лютого при трубоукладці на південь від датського острова Борнхольм з південного напрямку в охоронну зону робіт увійшло польське рибальське судно SWI-106.

"Неодноразові спроби встановити з ним радіозв'язок успіхом не увінчалися. У цій ситуації судно постачання "Владислав Стрижов" було змушене вийти на курс відтискування, в результаті чого SWI-106 справило навал. Після зіткнення капітан рибальського судна вийшов на зв'язок і визнав свою провину в події (аудіозапис є). Якби не рішучі дії судна постачання, удар припав би на баржу "Фортуна". Через російське консульство в Німеччині щодо цього інциденту був заявлений морський протест", –​​​​​​​ заявив менеджер Nord Stream 2.

Відразу після цього російські ЗМІ випустили новини з заголовками: "Північний потік-2" таранять судами і тиском на ФРН", "Іноземні кораблі і літаки здійснюють провокації проти флоту СП-2". Також повідомлялося, що за польським риболовецьким судном "стоять американці, які і протаранили російський корабель на повному ходу".

Також в сюжетах показали, як невелике рибальське судно повільно підпливає до російського корабля і злегка зачіпає його носом.

Що відомо про російський газопровід

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінювався у 9,5 млрд. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії та США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють із суднами.

Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять понад сотню європейських компаній.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому зазначено, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією суден, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

Німецьке видання Bild вважає, що США під керівництвом новообраного президента Джо Байдена зможе назавжди зупинити "Північний потік-2". До того ж надії росіян на те, що новий глава держави зможе пом'якшити санкції, марні.

Також уряд США готує нові списки компаній, які можуть потрапити під санкції через роботу з проєктом "Північний потік-2".

23 грудня стало відомо, що в Росії перевели Nord Stream 2 AG (проєктна компанія "Північного потоку-2") з володіння головної компанії "Газпром" на "Газпром міжнародні проєкти".