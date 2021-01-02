В России впервые за 10 лет рекордно упала добыча нефти
В 2020 году добыча нефти и газового конденсата рекордно упала впервые с 2008 года из-за мировой пандемии коронавируса и падения спроса.
Как сообщает Reuters, в прошлом году было добыто 512,68 млн т, что является минимальным количеством с 2011 года. Как уточняет издание, среднесуточная добыча оказалась на уровне 10,27 млн баррелей. По сравнению с 2019 годом, добыча сократилась на 8,6%.
"Россия согласилась сократить добычу нефти в апреле прошлого года более чем на 2 миллиона баррелей в день, что является беспрецедентным добровольным сокращением, наряду с другими ведущими производителями нефти и Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Этот шаг был разработан, чтобы поддержать рынок нефти, страдающий от последствий пандемии COVID-19", – пишет издание.
В результате, как сказано в материале, добыча нефти в России опустилась почти до уровня 10-летней давности: в 2010 году она составила 512,3 млн тонн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В марте 2020 году страны – участники ОПЕК не смогли продолжить договоренности по добыче. В результате цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.
Страны ОПЕК+ в итоге договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу с 1 мая.
В начале ноября издание Wall Street Journal сообщило, что в мире из-за нового коронавирусного локдауна снова начал падать спрос на нефть. Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК стали обсуждать новые возможные сокращения добычи.