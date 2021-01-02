У Росії вперше за 10 років рекордно впав видобуток нафти

У 2020 році видобуток нафти і газового конденсату рекордно впав уперше з 2008 року через світову пандемію коронавірусу і падіння попиту.

Як повідомляє Reuters, минулого року було видобуто 512,68 млн т, що є мінімальною кількістю з 2011 року. Як уточнює видання, середньодобовий видобуток опинився на рівні 10,27 млн барелів. У порівнянні з 2019 роком, видобуток скоротився на 8,6%.

"Росія погодилася скоротити видобуток нафти в квітні минулого року більш ніж на 2 мільйони барелів на день, що є безпрецедентним добровільним скороченням, поряд з іншими провідними виробниками нафти і Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК). Цей крок був розроблений, щоб підтримати ринок нафти, що страждає від наслідків пандемії COVID-19", – пише видання.

Внаслідок, як сказано в матеріалі, видобуток нафти у Росії опустився майже до рівня 10-річної давності: 2010 року вона склала 512,3 млн т.

Як повідомляв OBOZREVATEL: