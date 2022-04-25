В России усилился дефицит дорогих лекарств – властям не хватает денег

В России усугубляется дефицит дорогостоящих медицинских препаратов. Минздрав страны-агрессора уже в апреле почти исчерпал весь годовой бюджет на закупку лекарств для лечения гемофилии, онкогематологических заболеваний и рассеянного склероза.

Из выделенных на 2022 год 66,9 млрд руб. заключены или определены победители по контрактам на общую сумму 66,5 млрд руб. Министерство уже объявило дополнительные госзакупки на 23 млрд руб. за счет денег, выделенных на 2023-2024 годы, пишет "Коммерсант".

По мнению экспертов, такая ситуация связана не только с недофинансированием программы, но и с фактическим обвалом рубля из-за санкций против России. Закупки "по старому курсу" – это попытка сэкономить, считает аналитик фармацевтического рынка РФ, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Видео дня

"Заключая сейчас контракты на средства, заложенные в бюджете 2023-2024 годов, Минздрав пытается зафиксировать стоимость препаратов в условиях волатильности рубля", – отметил Шуляк.

Но это не единственная проблема российского фармрынка. Ранее фармацевтические компании Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD решили отказаться от проведения в России клинических исследований своих препаратов. Позже к ним присоединился Novartis. Без таких исследований регистрация новых лекарств в стране затянется на годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению главного экономиста МВФ, экономика России не будет восстанавливаться в ближайшие годы. Падение ВВП в 2022-м может составить 8,5%, а в следующем году – 2,3%.

К тому уже 4 мая в России наступит дефолт. Страна постепенно приближается к этому после того, как JPMorgan Chase & Co. по приказу Министерства финансов США приостановила выплату долгов из арестованных резервов РФ.

Банкротство надолго отрезает страну от возможности выгодно заимствовать средства на мировом рынке капитала. К тому же опыт отказа большевиков платить по долгам правительства показывает: за дефолтом следуют длящиеся порой десятилетиями судебные тяжбы вокруг требования компенсаций.