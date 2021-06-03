В России рассказали, сколько километров 'Северного потока-2' осталось проложить

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство рассчитывает на завершение строительства "Северного потока-2" до конца 2021 года. Осталось проложить около 100 км.

Об этом сообщает "ТАСС". "Работа продолжается, она не останавливалась. Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года. Дату я не назову, это все зависит от строителей, технологических и технических условий, погодных условий", – сказал Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Вице-премьер отметил, что осталось построить порядка 100 км газопровода. "Он продолжает реализовываться и удовлетворять всем требованиям Евросоюза", – добавил Новак.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и конгрессная делегация США в лице сенатора Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи обсудили вопросы безопасности и сотрудничество в энергетической отрасли. Премьер призвал использовать все имеющиеся инструменты, дабы не допустить снятия санкций с "Северного потока-2".

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"Призываю использовать все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить снятия санкций по строительству "Северного потока-2". Завершение этого проекта угрожает безопасности не только Украины, а и всей Европы", – сказал Шмыгаль.

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