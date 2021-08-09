В России рассказали, когда достроят 'Северный поток-2'

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" находится на завершающей стадии. Так, по его словам, до окончания работ остаются считаные недели.

Об этом Нечаев рассказал изданию "Известия". Кроме того, он отметил, что договоренность между США и ФРГ никак не повлияет на темпы работ.

Также посол добавил, что эти страны не заключали соглашений касательно российского трубопровода. Уточняется, что заявление не является юридически обязывающим документом.

"Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет. Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", – сказал Нечаев.

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Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что за последние 18 лет правительство страны придерживалось такого мнения, что газопровод "Северный поток" – это инструмент диверсии РФ. Кроме того, он призван сломать единство Запада, ЕС и НАТО.

Также министр добавил, что РФ сигнализирует о том, что будет использовать "Северный поток-2" в качестве инструмента политического шантажа против Украины и Центральной Европы.

Ранее американское правительство отменило санкции против российского газопровода. "Северный поток-2" планируют запустить уже в текущем году. При этом сроки достройки переносили несколько раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) пока еще не решили, принимать ли заявку польской нефтегазовой компании PGNiG, которая хочет участвовать в процессе сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока-2". Отметим, что именно от сертификации зависит положение газопровода на рынке газа в Европе.