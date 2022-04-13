В России предложили национализировать YouTube – местные аналоги оказались неудобными

В России захотели конфисковать и национализировать YouTube. Такой вариант назвали более удачным, чем блокировка "вражеского" видеохостинга, ведь в России нет достойных конкурентов.

С идеей выступил член комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Евгений Федоров, пишут российские СМИ. Он предложил национализацию YouTube после того, как не смог зарегистрироваться на сайте российского "конкурента" YouTube – RuTube.

Федоров выступил против блокировки YouTube, ведь "российские аналоги значительно уступают ему по качеству". Вместо этого он предложил дать YouTube новое название после национализациии – "Руснод".

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"Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Можно ли запретить воздух или еду? Нужна конфискация. Есть вражеский ресурс, он работает против нас... Оставить людям доступ, но чтобы он работал в интересах РФ, а не иностранных государств, стал трофейным. Закрыть – неправильное решение. Если мне не нравится старый дом, я вначале строю новый, а потом ломаю старый, не наоборот", – сказал Федоров.

Он считает, что данные YouTube должны храниться в дата-центрах на территории РФ, а потому их можно изъять в качестве интеллектуальной собственности. Кроме того, под контроль можно взять финансовые потоки, проходящие через банки и налоговую службу.

"Да, в нем большая интеллектуальная составляющая, какая разница? Объявляется конкурс, формируется профессиональная команда. Выдается, допустим, госбанком кредит на формирование мероприятия – и все, соцсеть берется под национальный контроль", – заявил депутат Госдумы.

При этом в действительности YouTube хранит информацию в разных точках мира. Большинство дата-центров расположены в США и европейских странах. Известно о трех центрах в Азии и по одному в Южной Америке и России. К тому же не все сервера могут находиться в собственных дата-центрах, часть располагается в других организациях.

Вся система синхронизирована и работает как единое целое. Таким образом, даже если Россия "национализирует" дата-центр на своей территории, это не даст ей контроль над работой YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Google заблокировал канал Госдумы "Дума ТВ" на YouTube. Возможность восстановления канала, на который были подписаны 145 тысяч человек, не предусмотрена.