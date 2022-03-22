В России опустели торговые центры – грядет череда банкротств

Бегство международных брендов из России, взлетевшие кредитные ставки и падение покупательского трафика угрожают местным торговым центрам чередой банкротств. ТРЦ и так пострадали за время пандемии коронавируса. А за последние недели, с начала войны, из России ушли более 100 компаний, имеющих отношение к ритейлу (магазины, рестораны и т.д.).

Согласно подсчетам Forbes, закрытие магазинов в ТРЦ может снизить арендный доход по итогам года на 30-50%. Ключевые арендаторы уже начали уходить, отмечает издание. Отказы уже затронули 15-25% арендованных площадей.

Владельцы торговой недвижимости в России оказались в критической ситуации, признают сами участники рынка. "Трафик так и не достиг допандемийных значений: сейчас он чуть выше, чем в аналогичный период 2021 года, но от 2019-го все еще отстает на 15-20%", – рассказала глава ритейл-департамента CBRE Марина Малахатько.

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И увеличить трафик уже невозможно. Более 50% посетителей ТРЦ были клиентами закрывшихся магазинов, подсчитала вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина.

Но торговые центры могут лишиться и других арендаторов, которые не являются международными брендами. "Существуют небольшие российские сети, которые покупают товары за рубежом. Сейчас у них безумно выросли затраты на логистику, расходы на приобретение товаров или сырья. Такие магазины начинают закрываться и расторгать договоры, и это уже реальные закрытия", – говорит Шарыгина.

К тому же около 70% ТРЦ в России находятся в залоге у банков. Соответственно, повышение ставки Центробанка РФ до 20% никак не способствует их финансовым гарантиям.

Ставки по их кредитам на 2-5 процентных пунктов превышают ключевую, соответственно, сейчас составляют 22-25% годовых. Эмин Агаларов из Crocus Group уверен, что если не будут предоставлены льготы, то большое количество компаний просто обанкротятся.

"Теперь помимо прочих проблем удержания страны на плаву, у главы местного Центробанка и министра финансов будет болеть голова и о том, как снизить нагрузку на собственников ТРЦ, чтобы шоппинг-моллы не упали непосильным грузом на сами банки. А завсегдатаям ГУМа надо привыкать к шоппингу на стихийных лотках", – прокомментировал ситуацию народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем власти России придумали, как "избежать" волны дефолтов частных компаний. Для этого правительство РФ хочет просто объявить мораторий на банкротства. То есть кредитор не сможет инициировать банкротство должника, пока тот сам себя не признает неплатежеспособным.

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