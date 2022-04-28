В России официально заявили, что будут вывозить продукты из оккупированной части Украины

В России законодательное собрание Красноярского края приняло решение воровать зерно и продукты питания из оккупированной части Херсонской области. Продукты будут забирать у украинских фермеров и привозить в РФ для того, чтобы компенсировать влияние от санкций.

Об этом говорится на официальном сайте заксобрания Красноярского края. "Экспроприация излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам", – говорится в заявлении.

Фактически речь идет о том, что у фермеров без оплаты будут забирать продукты питания. Представитель страны-оккупанта глава местного российского комитета Владислав Зырянов заявил, что "такой опыт" смогут "успешно" внедрить в дальнейшем "коллеги" из других регионов РФ.

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"После достижения всех целей "военной операции" РФ в Украине, увеличить объемы поставок для внутреннего российского потребителя можно будет также за счет перемещения продовольствия из других южных регионов, взятых под контроль", – говорится на сайте.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские оккупанты возвращаются в свои дома в ходе ротации и продают вещи, которые украли у мирных украинцев. Мародеры вывезли из страны тонны техники, вещей, аппаратуры. На сайте с объявлениями появляются украденное имущество. К примеру, на продажу выставили олимпийку сборной Украины.