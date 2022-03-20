В России начался дефицит бумаги А4: цены выросли в 10 раз, производство останавливается

В российских магазинах из-за санкций и ажиотажного спроса практически закончилась офисная бумага А4. Цены на оставшиеся в продаже упаковки выросли в 2-10 раз. Теперь один лист бумаги стоит до 5 рублей вместо 50 коп. Дефицит возник из-за критической нехватки импортных реагентов на заводах по производству белой бумаги.

О выросших ценах и нехватке товара сообщают сами россияне в соцсетях, пишет OBOZREVATEL. При этом пользователи Twitter, к примеру, заметили, что лист бумаги А4 теперь стоит столько же, сколько акция "Газпрома". Ведь цены на акции, в отличие от бумаги, обвалились.

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Как объяснил народный депутат Украины Ярослав Железняк, взлет цен на бумагу связан с санкциями. И россияне не смогут избежать дефицита этого товара. Так, из-за санкций некоторые финские и австрийские компании (например, Kemira) прекратили отгрузки в РФ. В частности, поставлять перестали химикаты, которые необходимы для отбеливания офисной бумаги бумаги.

По этой причине 5 марта крупнейший в Ленинградской области производитель офисной бумаги SvetoCopy приостановил производство листов А4. Краснокамский полиграфический комбинат, который производит бумагу "Снежинка", тоже прекратил отгрузки.

Обе компании называют причиной именно перебои в поставке необходимых химических реактивов для отбеливания бумаги. Для понимания, 92% (!) рынка по производству бумаги занимают две компании, которые и обслуживают эти заводы – австрийская компания Mondy ("Снегурочка", а также IQ, Xerox, "Комус-Документ") и американская компания International Paper (Svetocopy, а также Ballet)", – отметил Железняк.

В итоге типографии не фиксируют цены даже на неделю, а горизонт планирования издателей сократился до месяца. В середине марта книги российских издательств уже подорожали на 10-15%, а к лету цены могут увеличиться на 30-50%.

Использование бумаги начинают ограничивать. Например, в школах Санкт-Петербурга, по данным ФБК, переносят всероссийские проверочные работы. А директорам школ как минимум в трех районах города с рекомендовали приостановить проведение всероссийских проверочных работ в бумажном виде.

Из-за нехватки химических компонентов компании отказываются и от сырья – это вызывает проблемы с лишком запасов у поставщиков древесины. А с импортозамещением у РФ проблемы:

переориентироваться с европейского сырья на другое быстро не получится, поскольку это связано и с необходимостью менять оборудование;

необходимые химикаты невозможно доставить не только из Европы, но из-за логистической блокады, отказа перевозчиков работать с Россией, невозможно обеспечить доставку.

"Ну и вопрос с рабочими местами остается открытым. Например, если завод в Светогорске, который выпускает SvetoCopy, не запустится, работу могут потерять около 1700 человек. Предприятие градообразующее – по грубым подсчетам, треть семей потеряет основной источник заработка", – добавил Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще раньше в России возник дефицит бумаги для печати чеков. Чековую ленту в РФ доставляли из Германии.

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