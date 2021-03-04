В Раде зарегистрируют законопроект о национализации "Мотор Сич", – Арахамия

В Верховной Раде зарегистрируют законопроект о национализации предприятия "Мотор Сич".

Об этом в комментарии телеканалу "Прямый" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Мы будем подавать законопроект о национализации "Мотор Сичи". Там наложили санкции против китайских компаний. Это вопрос обороноспособности для того, чтобы урегулировать правовой статус этой компании, это большой строитель авиационных двигателей, на следующей неделе будет подан законопроект о национализации "Мотор Сичи", – сказал Арахамия.

Напомним, покупка китайскими инвесторами контрольного пакета акций АО "Мотор Сич" вызвала беспокойство в США из-за наращивания военной мощи Пекина.

Ранее ввели в действие решение СНБО о санкциях против четырех компаний и одного физического лица, принимавших участие в сделках по покупке акций компании "Мотор Сич". Ограничительные меры вводились против Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment (Пекин, КНР) и Beijing Xinwei Technology Group Co (Пекин, КНР).

В то же время персональные санкции действовали против гражданина КНР Ван Цзина (председателя Beijing Xinwei Technology Group). Ограничительные меры предусматривают: блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на транзит через территорию Украины, предотвращение вывода капитала со страны и запрет на операции с ценными бумагами.

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