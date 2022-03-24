В Польше заявили, что не смогут платить за газ рублями

Польский нефтегазовый концерн PGNiG не имеет возможности рассчитываться за российских газ в рублях. Фактически выполнить требования президента РФ Владимира Путина невозможно.

"Особо такой возможности нет", – сказал председатель правления компании Павел Маевский в ходе пресс-конференции в Варшаве 24 марта. Он подчеркнул, что "ямальский контракт", детали которого он не вправе раскрывать, предусматривает способ регулирования цены, передает ТАСС.

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Путин заявил, что не считает доллар и евро надежными валютами, поэтому обязал "Газпром" пересчитать все контракты в рублях;

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часть контрактов подписана до 2030 года и оплата в них предусмотрена в евро и долларах, фактически россияне хотят в одностороннем порядке переписать условия;

ЕС на 40% зависит от российского газа, хотя и пытается сократить долю РФ в своем импорте;

Россия поставляет 66,7% ($178,1 млрд) всего своего топливно-энергетического экспорта в страны, которые ввели против нее санкции;

глава украинского МИД призвал не платить за российский газ рублями.

Зачем Путин заставляет покупать рубли?

Политическое влияние на ЕС. Путин пытается показать зависимость запада от энергоресурсов РФ. Заставив их покупать рубль, он фактически продемонстрирует такую зависимость.

Исключение будущих санкций. Ранее экс-посол США в РФ Майкл Макфол предлагал платить за российские газ и нефть на специальный счет. Средства с этого счета россияне не могли бы тратить ни на что, кроме критического импорта (например, лекарства). Если Россия заставит покупать рубли, они будут получать валюту от западных стран и смогут использовать ее как угодно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший российский нефтегазовый магнат, оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что все фонды России (национального благосостояния, Пенсионного фонда, средства Центробанка, валютные резервы) обнулились. При этом президент РФ Владимир Путин пытался обойти будущие санкции, накапливая золото, однако теперь он не сможет его продавать.

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