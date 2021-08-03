В Польше придумали способ, как можно остановить 'Северный поток-2'

Польские компании PGNiG SA и PGNiG Supply&Trading подали заявку на включение в процедуру сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". Результат процедуры определит, получит ли владелец трубопровода привилегированное положение на рынке газа в ЕС. Глава правления PGNiG SA Павел Маевски заявил, что Nord Stream 2 AG не хочет соблюдать общие принципы третьего энергетического пакета, цель которого – гарантировать конкуренцию и обеспечить равные условия для всех участников рынка.

Об этом сообщает пресс-служба PGNiG SA . "В частности, владелец "Северного потока-2" хочет избежать применения законов о разделении собственности, доступа третьих лиц к инфраструктуре и прозрачных тарифов, учитывающих стоимость всего трубопровода. Важным обстоятельством является также негативное влияние газопровода на энергетическую безопасность ЕС и отдельных государств-членов. Эти аргументы должны быть услышаны, поэтому PGNiG решила присоединиться к процедуре сертификации, проводимой BNetzA, и уведомить Еврокомиссию о своей позиции", –заявил Маевски.

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Кроме того, Nord Stream 2 AG не соответствует основному критерию присуждения сертификата. Согласно газовой директиве, только компания из государства-члена ЕС может быть сертифицированным оператором системы передачи. Также он должен соответствовать четко определенным критериям с точки зрения корпоративной структуры, которой Nord Stream 2 AG не соответствует.

Маевски подчеркнул, что нет никаких юридических оснований для выдачи компании сертификации оператора, а значит, и для запуска газопровода. "Заявка Nord Stream 2 AG должна быть отклонена по формальным и существенным причинам. На карту поставлены безопасность поставок и надлежащее функционирование энергетического рынка Евросоюза", – добавил глава правления PGNiG SA.

Напомним, сенатор США Боб Менендес вместе с европейскими парламентариями из Эстонии, Чехии, Ирландии, Латвии, Польши, Украины, Великобритании и Литвы издали совместное заявление против соглашения между и Германией и Штатами касательно завершения достройки "Северного потока-2". В их заявлении говорится, что газопровод рассматривается как геополитический проект, а также он направлен на расширение влияния РФ в Европе за счет доминирования на энергетическом рынке".

Также отмечается, что завершение "Северного потока-2" усилит влияние газа из России на энергетический баланс ЕС, поставит под угрозу национальную безопасность европейских стран и США, а также поставит под угрозу "и без того шаткую безопасность и суверенитет Украины".

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