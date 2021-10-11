В Польше и Британии не могут собрать яблоки из-за дефицита украинских заробитчан

Дефицит работников в Польше поставил под угрозу сбор яблок. Причиной такой ситуации стала пандемия коронавируса, которая привела к тому, что на сельхозработы стало приезжать меньше сезонных работников. Заробитчане, среди которых больше всего украинцев, отказываются ехать из-за необходимости проходить карантин и проблем с пересечением границы. С такой же проблемой столкнулись в Великобритании.

При этом оклады таким работникам уже повысили до такой степени, что эксперты говорят: сам сбор яблок не имеет уже никакого экономического смысла. Об этом говорится в материале издания Минфин.

В то же время люди, которые приезжают, устраиваются на другие, более высокооплачиваемые специальности или же едут на заработки в другие страны. Чаще всего выбирают Германию, Чехию, Венгрию.

Генеральный директор GremiPersonal Томаш Богдевич отметил, что 2021-й стал шансом для многих сфер вернуться к результатам, которые достигли до пандемии. По его словам, это особенно заметно по 4 кварталу, он характеризуется наивысшим уровнем промышленного производства.

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"Пандемия дала возможность польским предпринимателям задержать рабочих из Украины более чем на 3 месяца. Однако ослабление ограничений приводит к их дальнейшей миграции в более богатые европейские страны", – заявил Богдевич.

Как пишет The Telegraph, в 2021-м в Великобритании наблюдается серьезная нехватка сборщиков фруктов. Обычно их число пополняют работники из Восточной Европы, однако из-за брексита и пандемии желающих стало меньше.

Стоит отметить, что в последнее время все больше украинских заробитчан стало ездить на работу в Германию, а не Польшу. В соседнем государстве заявили о серьезности этого явления для экономики: украинцы после официальной регистрации покидают страну и уезжают в Германию.

Получить разрешение на работу в ФРГ намного сложнее, но средняя заработная плата там в раза выше. При этом украинцы в Германии в основном работают нелегально. Официально там устроены всего 80 тыс. человек, а на самом деле это всего лишь 10% от общего количества заробитчан.

Большой отток граждан из страны негативно влияет на ситуацию в Украине. Так, государству грозит дефицит кадров, так как выезд из страны трудоспособного населения достиг уровня, когда компании и производства могут заинтересовать работников лишь повышенными зарплатами.

Аж 40% украинцев хотели бы переехать в другую страну на постоянное место жительства. Ключевая причина – предложения по интересной и прибыльной работе.

Например, в Финляндии украинцы могут получать зарплату от 94 тыс. грн, в Германии –от 58 тыс. грн. 54% граждан не готовы уехать и 6% еще не определились. Также среди причин отъезда:

экономические проблемы в Украине;

семейные обстоятельства; отсутствие условий для самореализации и политическая нестабильность.

Как сообщал OBOZREVATEL, трудовая миграция из Украины уже выходит на допандемический уровень. Так, за первое полугодие 2021-го выдали более 400 тыс. рабочих виз заробитчанам для поездки в Польшу, за весь 2020-й – лишь 500 тыс. Большинство граждан не знают иностранных языков, потому едут работать неквалифицированными работниками, чтобы как можно быстрее начать зарабатывать.