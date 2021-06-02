В Офисе Зеленского заявили, что хотят создать НПЗ по переработке нефти

Заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что правительство готово инвестировать в создание НПЗ по переработке нефти. Отмечается, что это может быть необходимо для получения битума, который используется в строительстве дорог.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс". "У нас есть идея относительно собственного НПЗ по переработке нефти. Битум не получается напрямую из нефти. Это производное от производства топлива, и нам нужно понять, какую и откуда нефть перерабатывать. Если мы хотим полный комплекс, то нужна украинская нефть, и из нее мы будем производить украинское топливо – гудрон, а из него свой битум. Это большая инвестиция. Мы говорили с несколькими инвесторами, но и государство тоже готово вложить деньги в такое предприятие", – сказал замглавы ОП.

Тимошенко отметил, что в объеме импорта битума в Украину лидирует Беларусь. Также есть украинский битум – Кременчугский, но объемов его не хватает, хоть завод и работает на полную мощность. Кроме этого, по нему есть вопросы касательно качества.

"Помимо белорусского битума мы импортируем греческий, итальянский и других стран. Уже в минувшем году отработали такую схему поставок, когда начались пробки на границе с Беларусью. Это была проблема, но мы сумели быстро наладить поставки битума танкерами", – добавил Тимошенко.

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При этом, по его словам, Беларусь не перестанет поставлять битум. Украина считается действительно большим заказчиком.

Ранее сообщалось, что белорусская нефтяная компания поставит в Украину около 10 тыс. т бензина марки А-95 в июне. Решение было принято 31 мая.

Отмечается, что решение было принято после резонанса, который получила новость о намерении Беларуси обнулить поставки этой марки в июне.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил, что Беларусь приостановила поставку бензина А-95 в Украину. Однако переговоры по этому вопросу еще идут.