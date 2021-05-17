В Офисе Зеленского назвали отказ продавать часть бензина проявлением монопольного сговора
Заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Юлия Свириденко считает введение государственного регулирования на рынке горючего вынужденным шагом. При этом решение части АЗС перестать продавать брендовое топливо в ОП назвали очередным подтверждением монопольного сговора.
Об этом Свириденко сказала в комментарии Укринформу. "Снятие с продажи брендового горючего – очередная демонстрация монопольного сговора. Ни одна из сетей не везет специально отдельное горючее для его использования в качестве брендового. Об этом свидетельствуют данные по импорту нефтепродуктов. Горючее становится брендовым, когда прямо на нефтебазе менеджмент сети АЗС добавляет в горючее специальную присадку, цена которой почти не влияет на цену брендового горючего. Однако дополнительная цена, которую платят покупатели, – почти 50 долл. на тонне", – сказала Свириденко.
По ее словам, и базовое горючее, и присадки есть в достаточном количестве, поэтому оснований для ограничения продажи брендового горючего в Украине нет. "Единственная цель – давление на правительство", – утверждает заместитель руководителя ОП.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Минфин выступил против госрегулирования цен на горючее: в ведомстве спрогнозировали негативные последствия такого шага для рынка.
Экс-заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин раскритиковал шаги власти по противодействию "картельному сговору" поставщиков бензина и дизельного топлива. Он сообщил, что в результате введения государственного регулирования цен на горючее уже две сети АЗС (ОККО и WOG) отказались продавать продукт себе в убыток.
В Минэкономики ранее решили на период действия карантина установить предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизтоплива (не выше 7 грн/л) и бензина (не выше 5 грн/л). Осуществлять расчеты предлагают обязать НАК "Нафтогаз Украины".