В НБУ спрогнозировали повышение учетной ставки в 2021-м

Пять из десяти членов комитета по монетарной политике Национального банка Украины допускают повышение учетной ставки в 2021 году. В НБУ хотят обеспечить возвращение инфляции к цели 5% уже в следующем году.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. "Зато другая половина участников не исключает, что предыдущие повышения учетной ставки и сворачивания антикризисных монетарных мер могут оказаться достаточными для ослабления инфляционного давления", – добавили в НБУ.

Отметим, решение о сохранении учетной ставки на уровне 7,5% годовых было принято правлением Нацбанка на заседании по вопросам монетарной политики 17 июня 2021-го.

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От учетной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых НБУ коммерческим банкам. Чем она ниже, тем дешевле банки предлагают собственные кредиты, тем больше заемщиков оформляют ссуды.

Ранее заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины выходит из 16-месячного кризиса. Также он добавил, что банковская система в стране работает нормально.

"Экономика из кризиса выходит. Но если посмотреть на отчет, то мы видим, что для банковской системы кризис так и не началась. То есть было много опасений, несмотря на то, как украинская банковская система вела себя в предыдущие кризисы", – сказал Сологуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк принял постановление об изменении правил открытия банковских счетов. Новые условия вступили в силу с 16 июня. Теперь для открытия банковского счета гражданам разрешается предъявлять в банке электронные документы в "Дія".