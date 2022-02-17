В налоговой начались сомнительные кадровые перестановки: ответственным за акцизы стал "человек Верланова"

В центральном офисе Государственной налоговой службы (ГНС) произошли сомнительные кадровые перестановки. Главой подакцизного департамента назначен Ивана Левкин. До этого на должность прочили Виталия Войтюка – и он, Левкин относятся к одной и той политической группе. Они оба связаны со скандальным экс-главой налоговой Сергеем Верлановым и Орестом Витыком, который во времена Верланова возглавлял ГНС в Киевской области.

Об этом сообщил народный депутат, замглавы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов. Он уточнил, что департамент, который возглавил Левкин, занимается налогообложением табака, алкоголя и топлива.

"Вся эта компания фигурировала в материалах налоговой ТСК Верховной Рады и уголовном деле Верланова. Набор стандартный – "скрутки" НДС по сетке более 400 компаний, предоставление доступа к базам данных ГНС посторонним людям, манипуляции в базах и тому подобное. Делами занимается СБУ, НАБУ, Офис Генпрокурора", – сообщил Холодов.

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Во время совершения всех этих нарушений Левкин возглавлял подакцизное управление в Киевской ГНС. Потом в течение нескольких месяцев он был заместителем на Галицкой таможне, а теперь получил неожиданное карьерное повышение.

До его назначения Левкина департаментом управлял Игорь Сингаевский, его миллионы на счетах и элитная недвижимость уже привлекали внимание НАПК и ГБР. При этом вопросы вызывала и эффективность его деятельности – невыполнение плана по акцизам в январе-2022 составило 25%, бюджет страны недополучил 800 млн грн.

"Понятно, что нужно менять руководителя, но на кого?.. Почему вы кандидатуры ищете в самом конце списка адекватных налоговиков?", – отмечал Холодов.

По его словам, в последние пару месяцев под видом реформ и кадрового очищения на должности в ГНС назначают не только людей Верланова, но и "крышевателей" нелегального оборота табачных изделий и спирта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Холодов также указывал, что налоговая в ручном режиме блокирует возврат НДС на миллиарды гривен. Сотни компаний вносят в списки рисковых.