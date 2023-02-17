В "Нафтогазе" решили открыть магазины: чем собираются торговать

"Нафтогаз" планирует открыть по всей Украине магазины с товарами для дома. Продавать там компания намерена котлы, газовые колонки, газовые плиты и пр. Ожидается, что для начала в первом полугодии-2023 три таких магазина будут открыты в Киеве.

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Об этом рассказал директор газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" Сергей Беляев, передает Forbes Украина. Он отметил: также в магазинах будут предлагать услуги по установке и обслуживанию оборудования.

"Нафтогаз" планирует открыть три клиентских центра в Киеве в первом полугодии. Всего "Нафтогаз" хочет открыть десятки клиентских пространств во всех областных центрах", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: сумму инвестиций в сеть магазинов Беляев называть отказался. Однако сообщил, что срок их окупаемости должен составить до 4 лет.

Тем временем "Нафтогазбезпека" национального акционерного общества "Нафтогаз" взял в аренду два бронированных авто с личным водителем. За год аренды компания заплатит 4,2 млн грн.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, деньги получит компания "УТН Безпека". При этом в документе не говорится, какое именно авто получат в аренду. Файл с короткой информации о договоре называется "Отчет договор аренды БМВ". В собственности "УТН Безпека" есть только одно авто такой марки - BMW 750 LI.

Это элитный автомобиль, который может стоить десятки миллионов гривен. При этом руководству "Нафтогаза" предоставят пользоваться такой машиной в течение года за 4,2 млн грн. Тут также стоит отметить, что "УТН Безпека" через дечернее предприятие "Укртранснафта" принадлежит тому же "Нафтогазу".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" также принимает оплату онлайн через компанию "ГЕРЦ" с комиссией. К примеру, при оплате 2 тис. грн за газ комиссия составит 40 грн. В компании пояснили: своей платежной системы они не имеют, поэтому используют посредника.

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