"Нафтогаз" арендовал шикарное авто на год за 4,2 млн грн: бронированный BMW будет возить начальство 

"Нафтогазбезпека" национального акционерного общества "Нафтогаз" взял в аренду два бронированных авто с личным водителем. За год аренды компания заплатит 4,2 млн грн.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, деньги получит компания "УТН Безпека". При этом в документе не говорится, какое именно авто получат в аренду. Файл с короткой информации о договоре называется "Отчет договор аренды БМВ". В собственности "УТН Безпека" есть только одно авто такой марки - BMW 750 LI.

Это элитный автомобиль, который может стоить десятки миллионов гривен. При этом руководству "Нафтогаза" предоставят пользоваться такой машиной в течение года за 4,2 млн грн. Тут также стоит отметить, что "УТН Безпека" через дечернее предприятие "Укртранснафта" принадлежит тому же "Нафтогазу".

Фактически деньги из национальной компании переходит дочернему предприятию, которое принадлежит другому дочернему предприятию. В автопарке "УТН Безпека" есть еще несколько элитных авто. Вероятно, их также используют для того, чтобы возить начальство "Нафтогаза", а для официального оформления заключают договор аренды.

Как ранее писал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны было повреждено более 350 объектов предприятий Группы Нафтогаз, а также более 450 км газопроводов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!