"Нафтогаз" заплатил миллионы за шикарное авто для начальства, а "Приват" – миллионы на пиар: на что потратили деньги

Государственные компании в 2023-м уже успели провести крупные тендеры. Некоторые предприятия традиционно финализируют закупки вначале года, которые рассчитаны на 12 месяцев, другие же – обновляют технику, делают ремонты. Выделяется государственный "Нафтогаз", который едва справляется с дефолтом, однако через свою дочернюю компанию заплатил за аренду бронированного BMW 4,2 млн грн.

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ПриватБанк в то же время потратил более 5,3 млн грн за новые компьютеры MacBook. О том, на что потратили деньги крупные госкомпании, читайте в материале OBOZREVATEL.

Бронированное авто для топов "Нафтогаза"

"Нафтогазбезопасность" компании "Нафтогаз" за 4,2 млн грн арендует два бронированных автомобиля BMW с водителем. За такую сумму автомобилями можно будет пользоваться до конца 2023-го. При этом в документах не раскрывается информация о том, какой именно автомобиль взяли в аренду.

В тендере победила компания "УТН Безпека". Она, по данным OBOZREVATEL, имеет в собственности четыре авто, среди которых только один автомобиль соответствующей марки – BMW 750 LI. Такой автомобиль, зависимо от комплектации, может стоить десятки миллионов гривен.

Руководство "Нафтогаза" сможет пользоваться элитным авто в течение года, за что компания заплатит 4,2 млн грн. "УТН Безпека" через "Укртранснафту" принадлежит самому "Нафтогазу". Фактически деньги перекладывают из одной компании в другую. Помимо BMW 750 LI, за которые заплатят миллионы гривен, компании также принадлежит: Cadillac Escalade (цена составляет от 7 млн грн) и более бюджетные Renault Duster, Toyota Camry.

В "Нафтогазе" также наняли дорого советника за $1,5 млн (55,18 млн грн)

"Нафтогаз" за привлечение финансового советника "Lazard Frères SAS" заплатит $1,5 млн. Специалист должен помочь реструктуризировать обязательства по еврооблигациям. Предыдущий глава "Нафтогаза" Юрий Витренко лишился своей должности в том числе из-за того, что не смог договориться с кредиторами (держателями еврооблигаций) об отсрочке платежей.

У действующего главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева шансов больше: ему поможет крупная французская компания. Их уже привлекали к работе в 2017-м. Уже в ближайшие недели, как публично заявлял Чернышев, может быть достигнута договоренность с кредиторами.

Детали соглашения с "Lazard Frères SAS" не разглашают. Известно, что услуги будут предоставлять до мая 2024-го. При этом на Prozzoro не указали ни количество рабочих часов, ни перечень услуг, которые должен предоставить финансовые советник украинской госкомпании.

MacBook для ПриватБанка

В ПриватБанке руководство предпочитает компьютеры Apple – MacBook. На новую технику в феврале 2023-го потратили 5,3 млн грн. За эти деньги купят MacBook Pro 13. Цена одного ноутбука согласно опубликованному договору составляет от 68,7 тыс. до 91,99 тыс. грн.

Больше 5 млн грн от "Привата" получила компания "Ай он" белорусского предпринимателя Сергея Костевича. Официально он является гражданином Кипра, в Беларуси уже давно не живет. При этом после начала полномасштабной войны он принял решение выйти из бизнеса в РФ. В публичных выступления Костевич рассказывал об успехе в России, гордился рекламными решениями и месседжом своей компании "монитор разработан в России, сделан в России и для россиян".

И 5,5 млн – на репутацию банка

Среди крупных тендеров ПриватБанка – 5,5 млн грн на услуги "репутационно-коммуникационной стратегии". За услуги компании "Постмен-Украина" обязалась создать упомянутую стратегию, планировать PR-активности, проводить мероприятия, разрабатывать креативные решение и т.п.

Это самый крупный тендер, который выиграла компания за несколько лет. Они также за 1,3 млн грн разрабатывали идею творческой концепции и дизайна для YouTube-канала Национальной общественной телерадиокомпании Украины, за 650 тыс. разрабатывала веб-сайт "Укргаздобыче". Собственник "Постмен-Украина" – Ярослав Ведмидь. Свою компанию он называет "цифровым агентством".

Перелеты Шмыгаля и Ко: 44 млн грн

Значительно скромнее за год стали расходы Кабинета министров. Соответствующий департамент начал заметно меньше размещать тендеров. Среди самых крупных расходов в 2023-м – расходы на перелеты премьер-министр, министров и делегации. Деньги получит государственное авиационное предприятие "Украина".

В целом, расходы государственных компаний значительно сократились. Исчезли традиционные тендеры на брендированную продукцию (на которую раньше тратили миллионы), перестали покупать новые авто и т.п.