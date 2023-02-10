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"Нафтогаз" заплатил миллионы за шикарное авто для начальства, а "Приват" – миллионы на пиар: на что потратили деньги

Александр Литвин
Mакроэкономика
4 минуты
2,6 т.
В ПриватБанке любят дорогие компьютеры, а в Нафтогазе - машины

Государственные компании в 2023-м уже успели провести крупные тендеры. Некоторые предприятия традиционно финализируют закупки вначале года, которые рассчитаны на 12 месяцев, другие же – обновляют технику, делают ремонты. Выделяется государственный "Нафтогаз", который едва справляется с дефолтом, однако через свою дочернюю компанию заплатил за аренду бронированного BMW 4,2 млн грн.

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ПриватБанк в то же время потратил более 5,3 млн грн за новые компьютеры MacBook. О том, на что потратили деньги крупные госкомпании, читайте в материале OBOZREVATEL.

Бронированное авто для топов "Нафтогаза"

"Нафтогазбезопасность" компании "Нафтогаз" за 4,2 млн грн арендует два бронированных автомобиля BMW с водителем. За такую сумму автомобилями можно будет пользоваться до конца 2023-го. При этом в документах не раскрывается информация о том, какой именно автомобиль взяли в аренду.

В тендере победила компания "УТН Безпека". Она, по данным OBOZREVATEL, имеет в собственности четыре авто, среди которых только один автомобиль соответствующей марки – BMW 750 LI. Такой автомобиль, зависимо от комплектации, может стоить десятки миллионов гривен.

Так выглядит BMW 750 LI

Руководство "Нафтогаза" сможет пользоваться элитным авто в течение года, за что компания заплатит 4,2 млн грн. "УТН Безпека" через "Укртранснафту" принадлежит самому "Нафтогазу". Фактически деньги перекладывают из одной компании в другую. Помимо BMW 750 LI, за которые заплатят миллионы гривен, компании также принадлежит: Cadillac Escalade (цена составляет от 7 млн грн) и более бюджетные Renault Duster, Toyota Camry.

В "Нафтогазе" также наняли дорого советника за $1,5 млн (55,18 млн грн)

"Нафтогаз" за привлечение финансового советника "Lazard Frères SAS" заплатит $1,5 млн. Специалист должен помочь реструктуризировать обязательства по еврооблигациям. Предыдущий глава "Нафтогаза" Юрий Витренко лишился своей должности в том числе из-за того, что не смог договориться с кредиторами (держателями еврооблигаций) об отсрочке платежей.

У действующего главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева шансов больше: ему поможет крупная французская компания. Их уже привлекали к работе в 2017-м. Уже в ближайшие недели, как публично заявлял Чернышев, может быть достигнута договоренность с кредиторами.

Сколько заплатит ''Нафтогаз''

Детали соглашения с "Lazard Frères SAS" не разглашают. Известно, что услуги будут предоставлять до мая 2024-го. При этом на Prozzoro не указали ни количество рабочих часов, ни перечень услуг, которые должен предоставить финансовые советник украинской госкомпании.

MacBook для ПриватБанка

В ПриватБанке руководство предпочитает компьютеры Apple – MacBook. На новую технику в феврале 2023-го потратили 5,3 млн грн. За эти деньги купят MacBook Pro 13. Цена одного ноутбука согласно опубликованному договору составляет от 68,7 тыс. до 91,99 тыс. грн.

Сколько стоят ноутбуки для ''Нафтогаза''

Больше 5 млн грн от "Привата" получила компания "Ай он" белорусского предпринимателя Сергея Костевича. Официально он является гражданином Кипра, в Беларуси уже давно не живет. При этом после начала полномасштабной войны он принял решение выйти из бизнеса в РФ. В публичных выступления Костевич рассказывал об успехе в России, гордился рекламными решениями и месседжом своей компании "монитор разработан в России, сделан в России и для россиян".

И 5,5 млн – на репутацию банка

Среди крупных тендеров ПриватБанка – 5,5 млн грн на услуги "репутационно-коммуникационной стратегии". За услуги компании "Постмен-Украина" обязалась создать упомянутую стратегию, планировать PR-активности, проводить мероприятия, разрабатывать креативные решение и т.п.

Сколько заплатит за репутацию

Это самый крупный тендер, который выиграла компания за несколько лет. Они также за 1,3 млн грн разрабатывали идею творческой концепции и дизайна для YouTube-канала Национальной общественной телерадиокомпании Украины, за 650 тыс. разрабатывала веб-сайт "Укргаздобыче". Собственник "Постмен-Украина" – Ярослав Ведмидь. Свою компанию он называет "цифровым агентством".

Перелеты Шмыгаля и Ко: 44 млн грн

Значительно скромнее за год стали расходы Кабинета министров. Соответствующий департамент начал заметно меньше размещать тендеров. Среди самых крупных расходов в 2023-м – расходы на перелеты премьер-министр, министров и делегации. Деньги получит государственное авиационное предприятие "Украина".

В целом, расходы государственных компаний значительно сократились. Исчезли традиционные тендеры на брендированную продукцию (на которую раньше тратили миллионы), перестали покупать новые авто и т.п.