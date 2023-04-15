В Мариуполе продают квартиры в "путинских домах": их обещали бесплатно раздавать местным жителям 

В Мариуполе квартиры в построенных оккупантами новостройках, которые ранее инспектировал президент РФ Владимир Путин, продают по цене в 980 тыс. грн. При этом жилье должны были бесплатно выдавать местным жителям, которые в результате разрушения жилого сектора оккупационными российскими войсками остались без квартир.

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Всего выдали около 1700 сертификатов на квартиры в "путинских новостройках". "Сертификаты" выдавали якобы нуждающимся местным жителям без права перепродажи квартир. Однако при этом квартиры в еще недостроенных домах уже продают, говорится в данных объявления на сайте OLX.

Квартиру продает некая Ольга Владимировна Матвиенко. При этом оккупационные "власти" обещали, что жилье будут выдавать бесплатно. Новостройки строят без соблюдения технологических норм строительства. При этом в условиях разрушения львиной доли жилого фонда российские оккупанты застраивают только один микрорайон.

Российские оккупационные войска при попытках захватить Мариуполь убили тысячи местных жителей и разрушили львиную долю жилого фонда. После того, как город был временно оккупирован, украинских детей вывезли из Мариуполя, а в одном из микрорайонов начали строить многоэтажки. Фактически россияне создают витрину: вместо разрушенного города они показывают несколько построенных домов, в которых якобы бесплатно получат квартиры местные жители.

Как ранее писал OBOZREVATEL, спрос на аренду жилья в столице находится на невысоком уровне. При этом цены на жилье замерли.

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