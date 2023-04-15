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В Мариуполе продают квартиры в "путинских домах": их обещали бесплатно раздавать местным жителям 

Александр Литвин
Рынки и компании
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РФ разрушила Мариуполь

В Мариуполе квартиры в построенных оккупантами новостройках, которые ранее инспектировал президент РФ Владимир Путин, продают по цене в 980 тыс. грн. При этом жилье должны были бесплатно выдавать местным жителям, которые в результате разрушения жилого сектора оккупационными российскими войсками остались без квартир.

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Всего выдали около 1700 сертификатов на квартиры в "путинских новостройках". "Сертификаты" выдавали якобы нуждающимся местным жителям без права перепродажи квартир. Однако при этом квартиры в еще недостроенных домах уже продают, говорится в данных объявления на сайте OLX.

Сколько стоит квартира

Квартиру продает некая Ольга Владимировна Матвиенко. При этом оккупационные "власти" обещали, что жилье будут выдавать бесплатно. Новостройки строят без соблюдения технологических норм строительства. При этом в условиях разрушения львиной доли жилого фонда российские оккупанты застраивают только один микрорайон.

Российские оккупационные войска при попытках захватить Мариуполь убили тысячи местных жителей и разрушили львиную долю жилого фонда. После того, как город был временно оккупирован, украинских детей вывезли из Мариуполя, а в одном из микрорайонов начали строить многоэтажки. Фактически россияне создают витрину: вместо разрушенного города они показывают несколько построенных домов, в которых якобы бесплатно получат квартиры местные жители.

Как ранее писал OBOZREVATEL, спрос на аренду жилья в столице находится на невысоком уровне. При этом цены на жилье замерли.

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