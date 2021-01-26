В Крыму оккупанты продали легендарный украинский винзавод

В аннексированном Крыму незаконные "власти" продали украинский винзавод "Коктебель" за $1,4 млн. Он достался ООО “Завод марочных вин “Коктебель” (ранее было арендатором). Лот состоял из 73 зданий, производственных цехов и земельных участков.

Об этом свидетельствуют данные с официального сайта для размещения информации о проведении торгов РФ. Сообщается, что в аукционе участвовали две компании и одно физическое лицо. Компания-победитель принадлежит российскому "Гатчинскому спиртовому заводу" из Ленинградской области.

Завод марочных вин “Коктебель” – предприятие первичного и вторичного виноделия. Производит сухие, полусухие и полусладкие вина, а также портвейны. У завода есть свои виноградники площадью около 1000 га, емкостной парк не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин и не менее 6 миллионов литров – для производства десертных вин и портвейнов.

Со своей стороны 15 января Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предупредило, что любые сделки оккупантов с госсобственностью Украины в Крыму являются юридически ничтожными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал бурную реакцию России на инициативу по деоккупации Крыма "Крымская платформа". По его словам, она показывает, что это для РФ рана, которая сильно болит до сих пор.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что "Крымская платформа" не освободит полуостров от оккупации Россией.