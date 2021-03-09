В Конгрессе США призвали госсекретаря к новым санкциям против 'Северного потока-2'

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность планами администрации президента Джо Байдена по реализации обязательных санкций против "Северного потока-2", предусмотренных Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с поправками, внесенными Законом о разъяснении энергетической безопасности (PEESCA).

В письме содержится просьба прояснить, почему организации, предположительно занимающиеся деятельностью, связанной с российским проектом "Северный поток-2", до сих пор не подверглись санкциям. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте Комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США 8 марта.

В письме говорится, что отношения с Германией имеют решающее значение для интересов национальной безопасности США, однако "Северный поток-2" – это не просто раздражитель в отношениях с Берлином. "Это проект российского пагубного влияния, который угрожает углубить энергетическую зависимость Европы от России и, следовательно, повысить способность путинского режима оказывать политическое давление на всю Европу. Это также позволило бы путинскому режиму обойти Украину в экспорте природного газа в Западную Европу, отделив безопасность Украины от более широкой европейской безопасности и сделав Киев более уязвимым для российской агрессии", – говорится в сообщении.

Ранее сенатор США Тед Круз отложил утверждение Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ, чтобы потребовать от администрации Джо Байдена сделать больше для остановки газопровода "Северный поток-2". Круз утверждает, что администрация должна наложить санкции на большее количество судов и компаний, которые, по словам республиканцев, явно помогают в строительстве. Он требует, чтобы Госдепартамент выпустил новый отчет – с указанием субъектов, которые подвергаются санкциям.

Строительство газопровода в водах Дании продлится до конца сентября 2021-го. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" присоединится к укладке труб "Северного потока-2".

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