В Конгрессе США потребовали вернуть санкции против 'Северного потока-2' из-за Украины

Глава комитета палаты представителей по иностранным делам, республиканец Майкл МакКол и 20 конгрессменов направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность решением администрации президента отказаться от введения санкций в отношении гендиректора компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига. Политики уверяют, что "Северный поток-2" повлияет на энергетическую безопасность Украины и Европы.

Об этом сообщается на сайте республиканской части комитета Палаты представителей по иностранным делам. "Мы просим вас немедленно удалить эти непродуманные отказы от национальных интересов США и использовать обязательные полномочия, принятые Конгрессом, для нацеливания на страховые и сертификационные компании, участвующие в проекте", – написали законодатели.

Республиканцы выразили глубокое разочарование решением администрации Джо Байдена. "Его завершение только даст Кремлю возможность распространить свое дестабилизирующее поведение дальше в Европе и наполнить казну Путина для финансирования будущей агрессии", – говорится в сообщении.

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По мнению конгрессменов, снятие санкций подрывает неоднократные публичные возражения администрации касательно завершения строительства "Северного потока-2", поскольку это "невыгодная сделка для Европы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что со временем поставки российского газа в Европу будут расти. Поэтому транзит через Украину ему понадобится даже после запуска "Северного потока-2".

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