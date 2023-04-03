В Киеве ввели в эксплуатацию один из самых скандальных ЖК: нарушили нормативы и вляпались в уголовное разбирательство 

Один из самых скандальных ЖК в Киеве "Варшавский Плюс" ввели в эксплуатацию, дома получили почтовые адреса, а инвесторы в течение нескольких недель получат право собственности и ключи от своих квартир (некоторые уже оформили документы).

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ЖК строила "Столица Групп" Влады Молчановой на государственной земле. Ее, как уверены в ГБР, получили с нарушениями и с ущербом для государства. Но и на этом нарушения не заканчиваются. Плотность нарушили в два раза, а на месте, где запрещено строить дома выше 23 этажей, возвели 26-этажные здания.

О том, кто построил и как ввели в эксплуатацию скандальный ЖК, читайте в материале OBOZREVATEL.

С какими нарушениями построили "Варшавский Плюс"

Компания "Конкорд-ДС Плюс", которая инвестировала в "Варшавский Плюс", отправляла на согласование с Минрегионом отклонения от cтроительных норм (их нужно утверждать). Документ опубликован на сайте Минрегиона. К примеру, с учетом количества квартир, должны были создать 1925 паркомест, вместо этого обещают всего 560 (многоуровневый наземный паркинг, который только к концу года введут в эксплуатацию).

Кроме того, в подвальных этажах должно быть не меньше чем по два окна на секцию, там, где хранят горячие материалы, должны быть окна определенного размера с приямками. Их в ЖК нет. Также построили слишком узкие коридоры (1,6 метра при норме от 1,8 метра). Запрещено размещать лифты прямо возле стен в квартиры. При этом в "Варшавском Плюс" есть квартиры, где комната соседствует с шахтой лифта. Правда, застройщик обещал, компенсировать эту проблему "двойной стеной". В двох и трехкомнатных квартирах должны быть раздельные санузлы, в "Варшавском плюс" совместные в двухкомнатных квартирах.

Согласно строительным нормам, расстояния от края проезда до стен дома должна быть 9-11 метров. В то же время в ЖК до торцевой части дома всего 3,5 метра до проезда. Кроме того, застройщик не предусмотрел доступ пожарной автолестницы до части квартир. С полным перечнем нарушений норм можно ознакомиться по ссылке.

Есть и другие нарушения, утверждает киевский эксперт с градостроительства Георгий Могильный. Он сравнил утвержденный Детальный план территории (ДПТ) и уже возведенный ЖК. Выяснилось, что в "Варшавском плюс" проигнорировали требования создать общественную территории, зону зеленных насаждений. Вместо этого появились сплошные жилые дома с придомовой территорией. Вместо 12-16 этажей (с отдельными домами на 20-23 этажа), этажность составила 25-26 этажей. Как результат, вместо 1781 квартир, как предусмотрено в плане территории, возвели 3900 квартир. Население выросло с 4100 до 9000 человек.

"Варшавский Плюс" не предусмотрел никакого укрытия для жильцов. Хотя в плане территории предлагалось построить подземный паркинг на несколько уровней. Учитывая требования по количеству паркомест (если бы это требование выполнили), такой подземный паркинг мог бы разместить во время воздушной тревоги всех жильцов ЖК.

Как результат: в ЖК есть проблемы и с безопасностью, и с планировкой, и с инфраструктурой. Важно отметить, что детальный план территорий разработали с учетом количества детсадов, школ, возможностей инфраструктуры. И если в несколько раз нарушить указанные нормы, инфраструктура просто не справится с такой плотностью населения. В лучшем случае это приведет к пробкам, перегруженным школам и детским садам.

OBOZREVATEL связался с несколькими собственниками квартир в ЖК "Варшавский Плюс". С 27-го марта с жителями подписывают договора купли-продажи и выдают ключи от квартир. Проблем с новостройкой будущие жители пока не замечают. Единственный минус – высокий тариф связанной с застройщиком управляющей компании.

"Мы вот только ключи получили. Да, были проблемы, там собственник земли не хотел подавать документы. Чтобы людей на митинги собирали, я не слышала. Знаю, что на второй очереди зимой сосульки опасные, видела фотографии, да и сама замечала. А так, ну что сказать? Квартира без ремонта меньше кажется, еще не нравится, что содержание дома и придомовой аж 13,87 грн. Я в своем доме в разы меньше платила. А так – еще рано делать выводы", – рассказывает собственница квартиры в ЖК.

ЖК построили на территории госпредприятия. На возможные нарушения закрыли глаза

Земля, на котором построили "Варшавский Плюс", принадлежит государственному агрокомбинату "Пуща-Водица". Госпредприятие и является заказчиком строительства. При этом назначение земли из "государственной формы собственности для введения сельскохозяйственной деятельности" изменили на "земли жилищной и общественной застройки". В судах продолжается уголовное разбирательство из-за возможно незаконной передачи земли.

Фактически госпредприятие решило ввести совместную деятельность с частными компаниями (речь идет о "Оливер-Буд", "Мартин", "Каштановый город", "Ситибудсервис" – все они связаны со "Столица Групп"). "Столица Групп" – часть литовского инвестиционного холдинга BT Invest. BT Invest также принадлежат супермаркеты Novus. Группой компанией фактически руководит предпринимательница Влада Молчанова. Ранее, как писал OBOZREVATEL, ее обвиняли в попытках рейдерского захвата рынка "Столичный".

В материалах дела, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL, говорится, что следователи Государственного бюро расследований уверены, что таким образом фактически завладели 290 га государственных земель. "Пуща-Водица" должна была согласовать совместную деятельность с частными компаниями с Кабмином. Такого согласования не было, поэтому оформили сделки в качестве инвестиций.

Фонд государственного имущества, который управляет агрокомбинатом "Пущей-Водицей", в течение нескольких лет вела переговоры со "Столицей Групп". Как оказалось, госпредприятие согласилось отдать землю в обмен на 4-5% квартир (практически без коммерческих предприятий). При этом на рынке такие сделки происходили при условии передачи 15% недвижимости. В результате долгих переговоров, митингов, которые устраивали якобы от имени инвесторов, Фонд госимущества согласился, что "Столица Групп" отдаст 10%. И это все равно меньше, чем реальная рыночная стоимость.

Договора между "Пущей-Водицей" и предприятиями "Столица Групп" подписали в течение 2008−2015 годов. Но в 2021-м руководство госпредприятие заменили. Они изучили условия и выяснили, что госкомпания фактически согласилась на условия, которые в три раза хуже рыночных. Более того, оригиналы инвестиционных договоров были утеряны.

Несмотря на то, что при строительстве в "Варшавском квартале" превысили максимальную этажность домов, в два раза превысили норму плотности населения, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) это не смутило. "Разрешение на выполнение строительных работ выдала ГАСИ (уже ликвидированная Государственная архитектурно-строительная инспекция. – Ред.). Проектная документация касательно объекта была откорректирована с учетом новых ГУО (градостроительные условия и ограничения. – Ред.)" – заявил в интервью ЭП глава ГИАГ Семен Кривонос.

Нарушения и уголовные дела не помешали ввести ЖК в эксплуатацию. Заложниками в этой ситуации стали инвесторы. Они купили квартиры в квартале, плотность которых в два раза выше установленной нормы. Кроме того, вместо рекреационных зон, общественного пространства, подземного паркинга, появилась большое количество 26-этажных домов. И рано или поздно, все жители ЖК столкнутся с большим количеством проблем. Тем временем уголовные дела в отношении уже бывших чиновников госпредприятия агрокомбинат "Пуща-Водица" продолжаются.

Если у вас есть схожие истории, где застройщик не выполнил свои обязательства перед инвесторами, – напишите нам [email protected] Мы будем проводить расследование.