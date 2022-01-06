В Киеве снова будут работать частные эвакуаторы

В Киеве снова разрешат работать частным эвакуаторам. В Киевской Государственной Городской Администрации (КГГА) хотят, чтобы они занимались доставкой задержанных инспекторами по парковке автомобилей на спецплощадки или стоянки Нацполиции.

Согласно с договором, опубликованным на сайте Киевского горсовета, одним из основных условий для допуска соответствующих компаний к работе является наличие у них в собственности, аренде или лизинге эвакуаторов, приспособленных для перевозки транспорта весом до 5 тонн. Причем перевозчик должен гарантировать, что оборудование, которое он использует, исключает возможность механического повреждения арестованного автомобиля при его загрузке и разгрузке.

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Кроме того, отмечается необходимость наличия у подрядчика госрегистрации для юрлиц, ФЛП и общественных формирований. Также обязательными являются:

наличие страховки, которая в случае ущерба при транспортировке, сможет его покрыть;

предоставление спецтранспорта в ежедневное круглосуточное пользование;

наличие у подрядчика своей диспетчерской службы для координации действий.

На сами же эвакуаторы планируют устанавливать оборудование, предназначенное для отслеживания их нахождения в режиме реального времени. Т.е., они будут оснащены GPS-навигаторами.

Заявку можно будет подать до 31 января 2022 года через обычную или электронную почту. Однако в таком варианте документы должны быть заверены электронной подписью.

Что предшествовало

В августе 2021 года в Киеве прекратили эвакуировать автомобили из-за блокировки работы инспекции по парковке. Правохранители изъяли у инспекции серверы и рабочие станции по делу о превышении служебного положения руководством инспекции, сообщает liga.net.

По информации Офиса генпрокурора, один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и руководство инспекции по парковке безосновательно эвакуировали автомобили на штрафстоянки. Более того, они якобы требовали у водителей сумму, которая вдвое превышает официальный тариф.

Водители считали плату за эвакуацию авто поборами

Ранее чтобы забрать эвакуированный автомобиль из штрафплощадки, нужно было оплатить три квитанции, сообщает ТСН. В частности:

510 грн штрафа;

1 270 грн за услуги эвакуатора;

144 грн/сутки за услуги штрафплощадки.

И вот именно вторая квитанция, которая шла на счета частных фирм, изрядно возмущала водителей. Они называли этот сбор "воровским и незаконным".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 декабря недалеко от села Копылов Киевской области на трассе "Киев-Чоп" произошла авария с участием эвакуатора, который перевозил легковушку. В результате ДТП мужчина получил травмы.