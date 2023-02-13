В Киеве сдают самую маленькую квартиру: за 12 квадратов арендодатель хочет 6 тыс. грн 

В Киеве сдают квартиру площадью всего в 12 квадратных метров за 6 тыс. грн. При этом жилье находится в удаленном от центре района столицы.

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Как говорится в объявлении на специализированной популярной площадке, жилье сдается на длительность от 1 месяца. Судя по планировке, квартиру сделали из небольшой комнаты площадью в 12 квадратов. Часть помещения оградили и разместили там санузел. Напротив него – прихожая с местом для хранения вещей (шкафом).

"До станции метро Сырец – 20-25 минут пешком. Также можно добраться на транспорте за 10 минут до станций метро Нивки, Святошин", – говорится в объявлении. В самой комнате установили небольшой кухонный угол (раковина, стиральная машинка, электроплита на одну конфорку, электрочайник). В коридоре также разместился холодильник.

В жилой части помещения – сложенный стол (если его розложить, не будет возможности свободно передвигаться по помещению), небольшой диван, еще один узкий шкаф. В результате помещения площадью в 12 квадратов сдают в аренду по цене полноценной квартиры.

Стоит также отметить, что в Украине согласно градостроительным нормам даже самая маленькая квартира не может быть площадью меньше 30 квадратов. Все, что меньше, может называться апартаментами. Похожие квартиры сдают и в других районах столицы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, во Львове квартиру площадью в 20 квадратных метров сдают за 14 тыс. грн. Одну комнату переделали в полноценную квартиру. При этом комфортно жить на такой площади невозможно даже одному человеку.

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