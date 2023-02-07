Во Львове сдают квартиру с туалетом, кухней и спальней в одной комнате: за крохотное жилье просят 14 тысяч

Во Львове в 15 минутах от центра сдают одну из самых маленьких квартир. В комнате площадью 20 квадратов разместили спальное место, кухню и туалет с душем (его оградили дополнительными перестенками).

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За такое жилье собственник хочет 14 тыс. грн в месяц, говорится в размещенном на популярной площадке объявлении. В комнате оградили дополнительными перестенками туалет и небольшую душевую. При этом высота потолков в санузле меньше, чем в остальном помещении. Фактически над пристроенным туалетом образовалось пустое пространство (смотрите фото).

В квартире также разместили небольшую кухню, микроволновку, маленький холодильник. А шкаф для прихожей служит единственном местом хранения вещей. Стоит отметить, что в Киеве за такую же стоимость можно арендовать полноценную квартиру с ремонтом в центре.

При этом, согласно строительных норм, минимальная площадь квартиры должна составлять 30 квадратных метров. Фактически предложенный в объявлении вариант "квартирой" называть нельзя.

Отметим, во Львове значительно вырос спрос на жилье после начала полномасштабной войны. В результате арендодатели взвинтили цены. Аренда во Львове оказалась дороже, чем в столице.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве сдают в аренду квартиру площадью в 12 квадратных метров. В квартире туалет находится посреди помещения.

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