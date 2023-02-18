В Киеве сдают одну из самых маленьких квартир: за помещение без кухни хотят 5 тыс. грн в месяц 

В Киеве квартиру площадью всего в 15 квадратов сдают в аренду за 5 тыс. грн. Жилье недалеко от станции метро Дорожичи, вероятно, переделано из отдельной комнаты.

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Об этом говорится в объявлении, размещенной на крупной профильной площадке. "5 тыс. грн плюс коммунальные услуги. Оплата за первый и сумма, которая платится в качестве залога. С животными нельзя", – говорится в объявлении.

Также в объявлении уточняется, что в квартире нет кухни. А прошлые арендаторы пользовались мультиваркой, которой также нет в "квартире". Так что посуду также придется мыть в санузле. Главный же минус: площадь жилья. Коридор, основная комната и санузел разместились на 15 квадратных метрах.

И это в то время как согласно градостроительным нормам минимальная площадь квартиры не может составлять менее 30 квадратов. Жилье сдают для одного-двух человек на длительный срок.

Отметим, за 6 тыс. грн в Киеве можно найти однокомнатную квартиру с кухней, санузлом и коридором. Правда, жить придется в хрущевке. В новых домах из подсобных помещений, кладовок создают "квартиры", которые не рассчитаны для жизни: не имеют коммуникации, с маленькой площадью.

Как ранее писал OBOZREVATEL, цены на жилье во Львове значительно превышают столичные. За квартиру в 20 квадратных метров просят 14 тыс. грн.

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