В Киеве упали цены на аренду квартир: сколько стоит жилье и чего ждать

В Киеве цены на аренду жилья по экспертным оценкам снизились как минимум на 50%. Однушка недалеко от метро, которая раньше стоила 10 тыс. грн, сейчас обойдется всего лишь в 5 тысяч. При этом некоторые арендодатели все еще надеются, что цены можно будет поднять на довоенный уровень сразу после окончания военного положения.

О том, почему стоимость аренды очень долго будет возобновляться до уровня перед 24 февраля и сколько сейчас стоят квартиры в Киеве, читайте в материале OBOZREVATEL.

Квартиры не сдают, а показывают

В столице стоимость аренды квартиры обвалилась в два раза. То жилье, которое раньше стоило 16 тысяч, сейчас можно снять за 8. Есть и некоторые арендодатели, которые не решились кардинально снизить цены. Они инвестировали в покупку жилья, ремонт и теперь все еще пытаются хоть как-то компенсировать свои расходы.

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Однако в результате не сдают квартиры, а просто выставляют их на показ. Арендаторы просматривают объявления, но без огромной скидки заключать договор отказываются. Спрос на квартиры постепенно возникает, рассказывает OBOZREVATEL президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита. Но до уровня начала февраля 2022-го еще очень далеко.

"Последний месяц начали появляться предложения об аренде во всех сегментах. Разные варианты можно увидеть. Предложения точно есть, вот только спрос не такой активный", – говорит Пита. Первый месяц войны многие арендодатели предлагали своим квартирантам или высокие скидки, или же вообще не брали деньги за аренду.

А вот тем владельцам жилья, которые остались без арендаторов, найти новых крайне сложно. "Я просматривала квартиры раньше, не было ничего по моему карману. Пробовала звонить. И вот те объявления с дешевыми квартирами за час уже разбирали, я не успевала первой дозвониться и договориться! А сейчас вот звоню по объявлению от 19 апреля и оно все еще актуальное. Нет людей в Киеве!" – рассказывает киевлянка Мария.

Рынок аренды квартир в Киеве попал в ситуацию, которую никто не мог предвидеть. Совпали все негативные факторы: массовая миграция из столицы, резкое падение доходов и сокращение рабочих мест, угроза ракетных ударов по городу.

Университеты работают удаленно: все иногородние студенты разъехались по домам, столицу покинули сотни тысяч человек. Некоторые из них уехали на запад страны и, вероятно, могут относительно быстро вернуться. Сложнее ситуация с теми, кто выехал за границу. Вероятно, большинство из них останется там до окончания войны.

Какую квартиру можно арендовать в Киеве за 5 тысяч гривен и чего ждать

Однокомнатную квартиру в отдаленных от центра Киева районах можно снять за 4,5 тысячи гривен (такое жилье нуждается в ремонте, однако в квартире будет все необходимое для жизни). В то же время за 5 тыс. грн, к примеру, возле метро Бориспольская, можно арендовать квартиру в новостройке с ремонтом, мебелью и техникой.

Некоторые арендодатели в объявлениях указывают сразу две цены: во время военного положения и после него. И вторая цифра при этом практически не отличается от тех цен, которые были до полномасштабной войны. Однако Юрий Пита считает, что это слишком оптимистичные прогнозы. Мол, даже после того, как закончится война, цены еще очень долго будут двигаться к довоенному уровню.

"Если человек будет арендовать квартиру за 6-7 тыс. грн в месяц, где он потом возьмет деньги, чтобы резко перейти на 10-12 тыс. грн? Заработать будет сложнее. Я бы сказал, что такое предложение арендодателей, скажем так, нелогичное", – говорит Пита.

Киевский риелтор по имени Максим рассказывает: сейчас работы практически нет. Многие отказались от услуг посредников. Если раньше брали комиссию в размере 50% от месячной стоимости аренды жилья в Киеве, то сейчас приходится ограничиваться 30%.

"Я бы сказал, что рынка сейчас нет. По сравнению с тем, что было раньше, однозначно рынка нет. Если раньше выбирали квартиры рядом с метро, то сейчас ищут или рядом с работой, чтобы не ездить вообще на транспорте, или подальше от государственных зданий, объектов военной инфраструктуры. Люди боятся, люди уезжают", – жалуется Максим.

Ситуация на рынке труда при этом полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация в Украине. И пока вражеская армия российских захватчиков остается на территории страны и продолжает угрожать захватом территорий, спрос на аренду недвижимости значительно меняться не будет.