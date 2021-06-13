У украинцев могут забрать участки земли: названы основания

Земельный участок, который находится в частной собственности граждан либо юридических лиц, в отдельных случаях может быть принудительно отчужден в пользу государства. Однако такое отчуждение может быть применено только как исключение с соблюдением определенной процедуры.

Об этом идет речь в Законе "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости". Согласно вышеуказанного Закона, принудительное отчуждение земельного участка допускается по мотивам общественной необходимости при условии предварительного и полного возмещения его стоимости на основании и в порядке, установленных законом.

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При этом изъятию земельного участка для общественных нужд должен предшествовать процесс получения согласия собственника на ее выкуп для указанных целей. Если же такого согласия нет, то отчуждение возможно только по решению суда.

Как гласит статья 7 Закона, отчуждать земельный участок в принудительном порядке могут только для следующих нужд:

обеспечения национальной безопасности и обороны;

строительства, капремонта, реконструкции и обслуживания линейных объектов и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры (дорог, мостов, эстакад, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, аэропортов, нефтяных и газовых терминалов, электростанций) и объектов, необходимых для их эксплуатации;

строительства объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения;

строительства защитных гидротехнических сооружений;

создания городских парков, строительства дошкольных учебных заведений, площадок отдыха, стадионов и кладбищ;

размещения объектов природно-заповедного фонда.

Порядок принудительного отчуждения земельных участков по мотивам общественной необходимости может осуществляться двумя способами:

путем определения выкупной цены;

путем передачи в собственность другого равноценного земельного участка, если иное не согласовано с владельцем отчуждаемого земельного участка.

В свою очередь, согласно ст. 16 Закона, порядок принудительного отчуждения земельных участков по мотивам общественной необходимости выглядит следующим образом:

обращение органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, который принял решение об отчуждении земельного участка, в административный суд с иском о принудительном отчуждении (в случае недостижения согласия с владельцем такого участка относительно его выкупа для общественных нужд); принятие решения административным судом о принудительном отчуждении земельного участка. Удовлетворение иска представляется возможным в случае, если истец докажет, что строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов, под размещение которых отчуждается соответствующее имущество, невозможно без прекращения права собственности на такое имущество предыдущего владельца; государственная регистрация права собственности государства или территориальной общины на земельный участок, которая осуществляется на основании решения суда о принудительном отчуждении земельного участка, а также документов, подтверждающих предварительную и полную уплату бывшему собственнику выкупной цены или государственную регистрацию права собственности на земельный участок, предоставленный взамен отчужденного.

Административный суд рассматривает дела о принудительном отчуждении земельного участка в течение двух месяцев со дня поступления искового заявления. В случае удовлетворения исковых требований решением суда определяется выкупная цена и порядок ее выплаты, а также перечень и порядок предоставления участка взамен отчужденного.

Одновременно с удовлетворением исковых требований о принудительном отчуждении земельного участка по мотивам общественной необходимости, суд может также удовлетворить требования о сносе жилого дома, который размещен на таком земельном участке.

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