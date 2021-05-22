В Кабмине заявили о значительном прогрессе для получения транша МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина достигла значительного прогресса в законодательной работе, необходимой для получения транша от ЕС, а также транша от МВФ. Глава Кабмина отметил активное сотрудничество с Верховной Радой.

Об этом он написал в своем Telegram. По его словам, в Раде в последнее время уже поддержали в первом чтении 12 необходимых законопроектов.

"Верховной Радой в последнее время уже было поддержано в первом чтении 12 необходимых для этого законопроектов. Еще 3 важных проекта законов уже получили положительные отзывы комитетов ко второму чтению и в ближайшее время будут вынесены в зал парламента", – добавил премьер.

Кроме того, 21 мая при участии представителей правительства проведено совещание по дальнейшей подготовке всех необходимых документов. "Члены правительственной команды получили поручение усилить работу с парламентскими комитетами. Продолжаем активное сотрудничество с Верховной Радой для того, чтобы как можно быстрее принять все необходимые законы для успеха Украины", – подытожил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в сентябре 2021-го. При этом страна должна выполнить условия.

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