ЕС может выделить Украине транш на сотни миллионов евро: названы сроки

Евросоюз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в сентябре 2021-го. При этом страна должна выполнить условия.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет "Укринформ". "Во время встречи мы так же проговаривали вопрос о получении второго транша макрофинансовой помощи. Ожидается, что такое решение будет принято не позднее сентября этого года. И мы со своей стороны также выполняем свою домашнюю работу", – сказала она во время встречи с прессой по итогам трехдневного рабочего визита в ЕС и в НАТО.

В апреле 2020-го Европейская комиссия приняла решение о предоставлении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для снижения нагрузки на бюджет в связи с коронакризисом. В декабре того же года Украина получила первый транш помощи в объеме 600 млн евро.

Получение второго транша этой макрофинансовой помощи обусловлено, в частности, успешным сотрудничеством между Украиной и МВФ, а также проведением ключевых реформ в верховенстве права и борьбе с коррупцией, в административном управлении и в управлении государственными финансами, в улучшении бизнес-климата и в секторальных реформах.

Ранее советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина может получить транш от МВФ (Международный валютный фонд) уже в сентябре 2021-го. При этом важно, чтобы все требования успели выполнить уже в июне.

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