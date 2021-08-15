В Кабмине всерьез занялись проблемой огромных долгов по зарплатам: какое решение приняли

В Кабинете министров решили усилить контроль за погашением долгов по заработной плате перед украинцами. Для этой цели на уровне правительства была создана Межведомственная рабочая группа по вопросам погашения задолженности, которую возглавил Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко.

Во время очередного заседания рабочей группы, которое состоялось 11 августа, особое внимание уделили конкретным мерам по уменьшению долгов для конкретного органа управления или областной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Так, в ходе заседания заслушивались представители Мининфраструктуры, Укравтодора, Фонда госимущества, Днепропетровской, Сумской и Львовской ОГА. Также присутствовали представители других органов власти, областных госадминистраций, профессиональных союзов.

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Члены рабочей группы детально разбирали ситуацию с каждым докладчиком и разрабатывали четкие рекомендации по преодолению задолженности в конкретной сфере или в пределах определенной территории.

Кроме того, в Минэкономики настояли на структурном распределении должников по сходству проблематики и по краткосрочным и среднесрочным перспективам их решения. В ведомстве заверили, что это позволит создать алгоритм решения вопроса задолженности насквозь и системно. "Распределять должников по экономической активности недостаточно", - подчеркнула замминистра экономики Украины Светлана Глущенко.

В свою очередь, председатель рабочей группы Алексей Любченко заявил, что много долгов возникают в силу инерции руководства предприятий или органа управления. Он посоветовал быть "мобильными и активными".

"Например, можно избавиться от непрофильных активов, которые не используются, усилить процессы приватизации, судебно-претензионную работу и другие юридические инструменты, провести детальный анализ соответствия объемов выполняемых работ структуре и численности персонала. Органы власти и менеджеры на местах должны действовать более решительно и ответственно. Еще раз подчеркиваю, что невыплата заработанного – это преступление перед людьми", - отметил Первый вице-премьер-министр.

В итоге Алексей Любченко намекнул присутствующим руководителям-"должникам" о перспективе увольнения, если после полученных конкретных рекомендаций задолженность по зарплате не будет уменьшаться. "Если деятельность руководителей соответствующих органов не будет давать реальных результатов по снижению долгов – это повод ставить вопрос о недостаточной эффективности управления сферой или территорией и соответствующей административной реакции", - резюмировал министр.

Отметим, что неделей ранее, 5 августа, состоялось первое заседание такой Межведомственной рабочей группы, в ходе которого отчитывались представители ГК "Укроборонпром", Минэнерго, Государственного космического агентства, Донецкой, Харьковской областей и г. Киева. При этом, у всех перечисленных, кроме "Укроборонпрома", отметили позитивные тенденции по уменьшению уровня зарплатной задолженности. В частности, представитель Государственного космического агентства озвучила намерения до конца года полностью выплатить все долги по зарплате на предприятиях, подчиненных агентству.

Не такие радужные перспективы оказались у предприятий, подчиненных Минсоцполитики, Фонду госимущества, а также в 20 регионах Украины, где наблюдается негативная тенденция к увеличению сумм задолженности. В связи с этим, было принято решение проводить заседания рабочей группы еженедельно (как минимум на протяжении ближайших 2-х месяцев), в ходе которых детально разбирать сферу каждого органа власти и каждый регион, с выработкой конкретных и системных мер по уменьшению долгов по зарплате.

В целом же, по данным Государственной службы статистики, задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 июля 2021 года составила 3592,6 миллиона гривен. Если сравнивать с показателями в начале года, то долг вырос на 981 миллион

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