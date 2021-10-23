В Кабмине рассказали, ждать ли дефицита гречки: зафиксирован рекордный урожай

Украина бьет рекорды по сбору гречки. По состоянию на 23 октября, аграрии уже намолотили 107 тыс. тонн гречневой крупы – при общем прогнозе в 100 тыс. тонн. При этом сбор урожая завершен всего в 15 областях. А следовательно, общий показатель будет еще выше. Таким образом, дефицита гречки в Украине не будет.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики) надеются, что в общем удастся собрать более 110 тыс. тонн гречки. При этом там сообщают, что на текущий момент, самая высокая урожайность зафиксирована в Винницкой области – 15,9 ц/га.

"Тех, кто спекулирует на теме продовольственной безопасности и запугивает украинцев, призываю смотреть на конкретные цифры: зерном и гречкой мы обеспечены сполна", – оценил урожайность глава Минагрополитики Роман Лещенко.

Видео дня

Ранее Минагрополитики запустило программу господдержки производства гречки. Благодаря ей, по словам министра, аграрии получают до 5 тыс. грн субсидии на гектар обрабатываемых "гречневых" угодий.

При этом он заверил: высокие показатели урожайности гречки в 2021 году являются следствием действия этой программы. "Указанная программа уже показывает действенные и эффективные результаты импортозамещения", – отметил министр.

В Украине сейчас продают гречку 3 типов – дешевую импортную (из РФ – 32 грн), украинскую (42 грн) и элитную импортную (80 грн). При этом российская – самая грязная, в ней много мусора, остатков от стеблей, она пережженная и будет горчить.

Элитная крупа намного дороже, чем украинская и российская. Однако она чище и не такая подгоревшая.

В украинской гречке попадаются мелкие стебли. Она является лучшей из трех основных, если оценивать по критерию "цена-качество".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в сети продают масло (пачка 200 граммов), цена которого может быть меньше 20 грн. Фальсификатом является 99% такой продукции. С учетом оптовой цены, такое масло не может стоить меньше 33 грн.