В Кабмине хотят в два раза повысить госпомощь аграриям: на что дадут деньги

В Министерстве экономики Украины могут уже в 2022-м выделить на государственную помощь аграриям около 8,5 млрд грн в год. Средства направят на чувствительные сектора аграрной сферы, которые в будущем могут стать точками развития.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Тарас Высоцкий, пишет "Укринформ". Отметим, что в 2021 году на госпомощь аграриям выделили 4,5 млрд грн.

"Что такое 4,5 млрд грн? В действующем бюджетном кодексе сказано, что аграрии имеют право получить до 1% аграрного ВВП. Как бы это был 1%, то это было бы около 8,5 млрд грн. Мы подали предложения к Бюджетной декларации и надеемся вернуться минимум до 1%, чтобы стать катализатором и двигаться быстро", – сказал замминистра.

Также Высоцкий рассказал, на чем сфокусирован ограниченный ресурс 4,5 млрд грн. "Это – доступное финансирование: для этого 1,5 учетной ставки компенсируются. Сейчас аграрии могут получать финансирование 5-7-9%. Поверьте, с нашей инфляцией в гривне это доступно", – добавил он.

Также он рассказал о долгосрочных проектах в господдержке животноводства – здесь инвестиции покрываются в течение 7-10-12 лет. Так, отдельное внимание уделяется поддержке семейных фермерских хозяйств, которые обрабатывают до 20 га земли. Задача – трансформация личных крестьянских хозяйств в юридическую форму, создание рабочих мест, развитие предпринимательства.

Ранее представители ведущих фермерских ассоциаций, научных учреждений, аграрных профсоюзов и организаций по результатам проведения круглого стола "Открытие рынка земли: как земельная реформа повлияет на украинцев" подписали совместную резолюцию, которой единогласно поддержали проведение всеукраинского референдума.

Как сообщал OBOZREVATEL, работники одного из крупнейших агропроизводителей Украины, Группы компаний "Укрлендфарминг", написали адресные письма 422 депутатам Верховной Рады. Аграрии утверждают, что уже 5 лет сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны НАБУ через личностный конфликт Артема Сытника с акционером компании.