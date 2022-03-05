В Италии конфисковали яхты российских миллиардеров Мордашова и Тимченко

Яхты российских миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко конфисковали 4 марта в Италии. Ранее против предпринимателей были введены санкции со стороны Евросоюза.

"Леди М" – яхта Мордашова – была задержана в порту Империи, "Лена" Тимченко – в Сан-Ремо. Об этом сообщает газета La Repubblica,

Миллиардеры ранее были включены в санкционный список ЕС, принятый в связи с войной, которую развернула РФ против Украины.

Кстати, конфискация была проведена в присутствии адвокатов владельцев. По оценкам ЕС, стоимость двух яхт составляет около 140 млн евро.

Алексей Мордашов – владелец 77% акций, глава совета директоров и генеральный директор "Северстали", гендиректор "Севергрупп", глава Совета директоров ПАО "Силовые машины", член совета директоров Nord Gold N.V. и председатель совета директоров "Свеза". Также владеет 32% немецкой туристической компании TUI Group.

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Геннадий Тимченко – совладелец крупного международного энерготрейдера Gunvor, нефтехимического СИБУР Холдинга, компании-производителя газа "Новатек", железнодорожного оператора Трансойл, строительной ГК СТГ и других. Был также включен в список санкций США.

Ранее вице-премьер, министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил о том, что арестованные особняки российских олигархов в Лондоне и других городах будут использовать как приюты для беженцев. Для этого примут специальный закон.

Он сказал, что правительство примет закон, чтобы остановить "правосудие", когда клептократы используют суды, чтобы попытаться остановить журналистов, сообщающих о том, как они получили свое богатство. Рааб сказал, что правительство "очень скоро" внесет предложения, чтобы запретить олигархам нанимать дорогие юридические фирмы для защиты своего состояния, говорится в публикации The Times.

"Мы видели, как олигархи, клептократы и те, кто связан с Путиным, приезжали в эту страну и судились в соответствии с нашими законами о клевете против тех, кто проливает свет на коррупцию, будь то авторы или общественные организации", – добавил Рааб.