В Госдуме России предложили конфисковать активы бизнесменов из "недружественных" стран

В РФ предложили конфисковать российские активы бизнесменов из "недружественных" стран. Инициативу выдвинул спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такой шаг необходимо сделать, чтобы нанести "зеркальный ответ" на принятие Палатой представителей США закона, разрешающего передачу Украине замороженных активов компаний и граждан из РФ.

"Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам. На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие", – написал Володин в своем Telegram 1 мая.

Также он заявил, что Штаты вернут замороженные российские золотовалютные резервы на $300 млрд. "Вернут, никуда не денутся", – написал Володин.

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Помимо этого, он рассказал о "недружественных" странах. По его словам, в этот список, в частности, входят Литва, Латвия, Польша и США, которые якобы "просто занимаются воровством".

Ранее сообщалось, что США настроены привлечь российских олигархов к ответственности за развязанную Кремлем кровавую войну против Украины. Соответствующее предложение президент страны Джо Байден направил Конгрессу. В соответствии с ним, в Вашингтоне хотят получить возможность конфисковывать имущество российских олигархов и использовать его для поддержки Украины.

Об этом сообщили в Белом доме. Отмечается, что речь, идет о:

создании упрощенного административного органа для ареста и конфискации активов подсанкционных олигархов;

создании возможности передачи Украине доходов от конфискованного имущества олигархов – для возмещения ущерба от российской военной агрессии.

Также предложение Байдена, среди прочего, предусматривает:

конфискацию имущества, используемого российскими олигархами для облегчения уклонения от санкций;

использование возможности иностранных партнеров замораживать и конфисковывать богатство олигархов – это улучшит способность Соединенных Штатов работать с международными партнерами для возврата активов, связанных с иностранной коррупцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Ирландии согласились направить замороженные в рамках санкций Евросоюза 1,2 млрд евро на восстановление Украины. Министр иностранных дел страны Саймон Ковени заявил, что "открыт к этому предложению".